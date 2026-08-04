Kastamonu'da acı olay: Pencereden düşen 4 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Kastamonu merkezde bulunan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Öğretmen Blokları'ndaki bir apartmanda acı bir olay yaşandı. 5. kattaki dairelerinin penceresinden aşağı düşen 4 yaşındaki A.S., beton zemine çakıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuk doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

KASTAMONU'DA ÇOCUK PENCEREDEN DÜŞTÜ

Küçük çocuğun düştüğünü gören çevredekiler, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, ağır yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptı.

AĞIR YARALI HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan A.S., yoğun bakımda doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri, düşmenin meydana geldiği dairede inceleme başlattı. Yetkililer, ailenin ifadesine başvururken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

(AA)