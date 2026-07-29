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Mardin’deki feci kazada can kaybı yükseldi! 10 yaşındaki çocuk da kurtarılamadı

Mardin’de otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi. 10 yaşındaki Yusuf Eymen Bıyık, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Mardin’deki feci kazada can kaybı yükseldi! 10 yaşındaki çocuk da kurtarılamadı

Mardin’in Artuklu ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e çıktı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı Savurkapı Mahallesi Kabala yolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 06 DKS 662 plakalı kamyon ile 34 YP 1330 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazanın ardından bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobilde bulunan Leyla Güneş (40) ile 4 yaşındaki kızı Rona Şevin Akgül’ün olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Mardin’deki feci kazada can kaybı yükseldi! 10 yaşındaki çocuk da kurtarılamadı - Resim : 1

Kazada yaralanan Yusuf Eymen Bıyık (10), H.K. (22), S.M.A. (17), Z.Z.A. (19), S.B. (40) ve T.B. (4) ise ilk müdahalelerinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Tedavi altındaki yaralılardan 10 yaşındaki Yusuf Eymen Bıyık, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Böylece kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 3’e yükseldi.

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Hastanelerde tedavileri süren diğer yaralıların sağlık durumlarının takip edildiği öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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