Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açılacak! Ölümünden önce yazdığı savunma notları ortaya çıktı

Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümüne ilişkin 15 yıl sonra yeniden açılan soruşturmada kritik bir aşamaya gelindi. 12 Kasım 2011'de cezaevinde hayatını kaybeden Kozinoğlu'nun ölümü, o dönem kalp krizi olarak açıklanmıştı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Kozinoğlu'nun mezarının açılarak yeniden inceleme yapılmasına karar verildi.

MEZARDAN ALINACAK ÖRNEKLER İNCELENECEK

Sabah'ta yer alan habere göre İstanbul Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'nda önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek feth-i kabir işleminin ardından Kozinoğlu'ndan doku örnekleri alınacak.

Örneklerde, cezaevinde kendisine farklı bir ilaç verilip verilmediği araştırılacak. Ayrıca ölümünden kısa süre önce talep ettiği Coraspin ve vitamin hapına ilişkin toksikolojik ve kimyasal incelemeler yapılacak.

Soruşturma kapsamında, dönemin cezaevi yönetiminden istenen vitamin ilacına ilişkin otopsi sırasında yapılan incelemeler de yeniden değerlendirilecek. Kozinoğlu'nun ölümünün ardından avukatına gönderildiği öne sürülen ve kalp krizi iddiasıyla çelişen gizemli e-posta da soruşturmanın yeniden gündemine alındı.

ÖLÜMÜNDEN ÖNCEKİ EL YAZISI SAVUNMASI ORTAYA ÇIKTI

Dosyadaki bir diğer kritik gelişme ise Kozinoğlu'nun ölümünden önce hazırladığı savunma notları oldu. Kozinoğlu'nun mahkemeye sunmak üzere Silivri Cezaevi'ndeki hücresinde kaleme aldığı el yazması savunma mektubunun fiziki nüshasına ve orijinal görsellerine ulaşıldı.

22 Kasım 2011 tarihli olduğu belirtilen savunma notlarının, FETÖ kumpası davasına ilişkin önemli ayrıntılar içerdiği ve soruşturma dosyasına dahil edildiği öğrenildi. Belgenin, Kozinoğlu'nun ölümünden önce yaşananlara ilişkin soruşturmanın seyrini etkileyebilecek deliller arasında değerlendirildiği belirtildi.

O SAVUNMADA NELER YAZIYORDU?

Kaşif Kozinoğlu, kaleme aldığı el yazması savunmasında hedef seçildiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Sözlü savunmamdır. Sayın Başkanım, Sayın Üyeler, Sayın iddia makamı; müsaadenizle savunmamı arz ediyorum. Ben halen Milli İstihbarat Teşkilatında Başmüşavir olarak görev yapmaktayım. Mesleki kariyerimin 17 senesi MİT mensubu olmak üzere toplam 34 yıldır, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve son olarak da Milli İstihbarat Teşkilatı'nda terör ile mücadelede görev yapmış, her üç kurumda da ve yurt dışında toplamda binlerce talebe yetiştirmiş bir insanım.

"MİT'DEN SEÇİLMİŞ BİR GÜNAH KEÇİSİYİM"

Bu savunmamda tüm gerçekleri ifade ederken öne çıkmak gibi bir niyetim de kesinlikle mevcut değildir. Ancak, 37 yıllık memuriyet hayatımın 34 yılında, Devletim tarafından bana tevcih edilen ve bir kısmı halen MİT'in müzesinde sergilenen madalyalar ve nişanlar almama vesile olan başarılması zor görevleri başarırken, MİT'den seçilmiş bir günah keçisi olarak bu davada bulunuyorum. Ben ciddiyim."

"MİT KANUNU BUNA MÜSAADE ETMEMEKTEDİR"

"Ben bu davada yer alan sanıkların hiçbirisini şahsen tanımıyorum ve hiçbirisi ile de herhangi bir irtibatım mevcut değildir. İlk kez burada karşılaşıyorum kendileriyle. 37 yıllık meslek hayatım boyunca, değil ODA-TV'de çalışan kişiler, tek bir basın mensubu veya gazeteci ile herhangi bir irtibatım olmadığı gibi, anılarımı anlatma ya da uzmanlığımı aktarma kapsamında, bundan böyle de hiçbir gazeteci ile irtibatım olmayacaktır, olamaz da zaten. MİT'in kanunu da buna müsaade etmemektedir.

Açık ve net bir şekilde ifade edeceğim tek gerçek, bu klasöre soyadımı veren kişi ya da kişilerin amacının, beni hedef göstererek itibarsızlaştırmaya çalışması ve ODA TV davasını çok önemli bağlantıların olduğu önemli bir dava havasına sokmak olduğudur.

"BANA İTİBARIMI KİMSE VERMEDİ"

Öncelikle şunu belirtmek isterim ki; bana itibarımı hiç kimse vermedi. Ben itibarımı yıllar içerisinde çalışarak elde ettim. Gerçekleştirdiğim görevleri, devlet içerisinde bilmesi gerekenler bilir. Herkesin bilmesi de bu aşamada gerekmiyor"

"Dosya içeriğinden anladığımız kadarıyla bu bilgisayara ilişkin harddiskin incelenmesine fırsat tanınmadan, savcılıkça bilirkişiden geri alınmış ve 7 ay süren soruşturma kapsamında, harddiskin adli bilişim uzmanlarınca incelesi yaptırılmamıştır.

"7 SANİYEDE YÜKLENEN VİRÜSLÜ DOSYA BİR KOMPLODUR"

Gerçi bu klasörün oluşturulduğu süre, yani 7 saniye göz önüne alındığında, haricen oluşturularak bilgisayara bir virüs tarafından yüklendiğini anlamak için bilişim uzmanı olmaya da gerek yoktur diye düşünüyorum. Bilindiği üzere bu davanın, bilgisayarlarına dosyaların virüs yöntemiyle yüklendiğine ilişkin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin konunun uzmanı profesörün imzasıyla verdiği bir teknik rapor da mevcuttur. Sonuç olarak; delil niteliği olmayan bir bilgisayar verisi üzerinde, kim ya da kimler tarafından oluşturulduğu belli olmayan bir klasörde soyadımın geçmesi, iddiaları doğrudan benim üzerime çevirmek için düzenlenmiş bir komplodur."

"Savcılık makamı, sadece bu soyut klasör adından hareket ettiği ve 'Olsa olsa bu Kozinoğlu, Kâşif Kozinoğlu'dur' yaklaşımıyla ODA-TV soruşturmasına beni de dahil ettiği, hakkımda suç üreterek yargılanmama sebep olduğu, başkaca hiçbir inceleme yapma gereği duymadığı gibi, lehime olan iki adet MİT'in resmi yazısına da iddianamede yer vermemiştir.

Bunlardan 15 Mart 2011 tarihli MİT Müsteşarlığı'nın resmi yazısında açıkça; bu belgelerin Güvenlik İstihbarat Başkanlığı'na ait olduğu ve Kaşif Kozinoğlu'nun MİT'in söz konusu başkanlığına erişiminin mümkün olmadığı, erişim halinde de bunun MİT tarafından tespit edileceği ifade edilmiş ve anılan evrakların dağıtımlı evraklar olduğu vurgulanmıştır. Yine konuya ilişkin olarak MİT'in 6 Nisan 2011 tarihli ikinci resmi yazısında ise, 'MİT'e ait olduğu belirtilen belgelerin, dağıtımı yapıldığı makam tarafından talep edilmesi üzerine hazırlanmış bilgi notları olduğu ve filigranlı, yani yazıcısı belli olan kağıtlara basıldıkları' ifade edilmiştir."