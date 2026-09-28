Kapısı açılan otomobil sonu oldu: Motosikletli sürücü öldü

Olay, 13 Eylül’de öğle saatlerinde Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Nazım Hikmet Caddesi’nde meydana geldi. Plakası henüz belirlenemeyen otomobilin sürücüsü F.K., aracını cadde üzerinde yol kenarına park etti. Tam bu sırada, otomobilin arka koltuğunda oturan yolcunun kapıyı açmasıyla birlikte, yoldan motosikletiyle geçmekte olan 48 yaşındaki Berat Gülmüş kapıya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Gülmüş’ün üzerinden, arkadan gelen ve plakası tespit edilemeyen bir kamyonet geçti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine kaza yerine derhal polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Berat Gülmüş’e ilk müdahale olay yerinde sağlık ekiplerince yapıldı. Ambulansla hızla hastaneye kaldırılan 48 yaşındaki Gülmüş, doktorların tüm müdahalelerine ve çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ÖLÜMLÜ KAZANIN ARDINDAN ADLİ KONTROL KARARI

Motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği olayın ardından otomobil sürücüsü F.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan sürücü F.K., adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheli F.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜVENLİK KAMERALARI SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Bir kişinin canına mal olan kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kapının açılma anı ve ardından yaşanan can pazarı yer alırken, adli kontrolle sonuçlanan ölümlü kazaya ilişkin başlatılan adli soruşturma sürüyor.