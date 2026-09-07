Kapı açılınca ortaya çıkanlar şoke etti: Kamyon kamyon çıkardılar

İhbar üzerine Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki bir eve giden zabıta ekipleri, kapı açılınca ortaya çıkan manzara karşısında şaşkına döndü. Evden 8 kamyon çöp çıkarıldı.

Ceylanpınar Belediyesi tarafından konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamaya göre, Selahaddin Eyyübi Mahallesi'nde bulunan bir evle ilgili gelen ihbarı değerlendiren zabıta ekipleri, faaliyete geçti.

Ekiplerin incelemelerini tamamlamasının ardından konutun "çöp ev" niteliğinde olduğu tespit edildi ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun ilgili kararı doğrultusunda gerekli çalışmalar gerçekleştirildi.

EVDEN 8 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

Evde biriken yaklaşık 8 kamyon çöp, iş makinelerinin yardımıyla ekipler tarafından evin dışına çıkarıldı.

Ardından halk sağlığı açısından oluşabilecek riskleri engellemek amacıyla konutta gerekli ilaçlama ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. (AA)