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Halk TV Türkiye Kapı açılınca ortaya çıkanlar şoke etti: Kamyon kamyon çıkardılar

Kapı açılınca ortaya çıkanlar şoke etti: Kamyon kamyon çıkardılar

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bir evle ilgili ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Kapının açılmasıyla ortaya çıkan manzara ekipleri şoke ederken, evden kamyon kamyon çöp çıkarıldı.

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Kapı açılınca ortaya çıkanlar şoke etti: Kamyon kamyon çıkardılar

İhbar üzerine Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki bir eve giden zabıta ekipleri, kapı açılınca ortaya çıkan manzara karşısında şaşkına döndü. Evden 8 kamyon çöp çıkarıldı.

Ceylanpınar Belediyesi tarafından konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamaya göre, Selahaddin Eyyübi Mahallesi'nde bulunan bir evle ilgili gelen ihbarı değerlendiren zabıta ekipleri, faaliyete geçti.

Ekiplerin incelemelerini tamamlamasının ardından konutun "çöp ev" niteliğinde olduğu tespit edildi ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun ilgili kararı doğrultusunda gerekli çalışmalar gerçekleştirildi.

Kapı açılınca ortaya çıkanlar şoke etti: Kamyon kamyon çıkardılar - Resim : 1

Eve giren ekipler gördükleri karşısında kala kaldı! Tüm duvar bunlarla kaplanmıştıEve giren ekipler gördükleri karşısında kala kaldı! Tüm duvar bunlarla kaplanmıştı

EVDEN 8 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

Evde biriken yaklaşık 8 kamyon çöp, iş makinelerinin yardımıyla ekipler tarafından evin dışına çıkarıldı.

Ardından halk sağlığı açısından oluşabilecek riskleri engellemek amacıyla konutta gerekli ilaçlama ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Şanlıurfa Zabıta
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