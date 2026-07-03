Kapalı Atatürk müzesi için Bakanlığa resmi başvuru

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Beşiktaş Şubesi, uzun süredir kapalı olan Akaretler Mustafa Kemal Müzesi’nin neden açılmadığının açıklanması için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na resmi bilgi edinme başvurusunda bulundu. Kamuoyunun tarihi ve kültürel miras hakkını gözeten başvuru, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden yapıldı.

"MÜZENİN İÇİ BOŞALTILDI MI?"

ADD Beşiktaş Şube Başkanı A. İlhan Gülek imzasıyla gönderilen dilekçede, müzenin mevcut durumuna ilişkin kritik sorular yöneltildi. Bakanlıktan yanıtlanması istenen sorular arasında, müzenin uzun süredir kapalı tutulma gerekçesi ve bu konuda neden kamuoyuna bir açıklama yapılmadığı yer aldı. Başvuruda ayrıca, binada herhangi bir restorasyon ya da yenileme çalışması olup olmadığı sorulurken, kamuoyunda dile getirilen 'müzenin içinin boşaltıldığı' yönündeki iddiaların doğruluğu ve müzenin ne zaman yeniden açılmasının planlandığı sorularına da yanıt istendi.

SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAKLAR

Tarihi müzenin kapalı kalmasıyla ilgili iddiaların açıklığa kavuşturulmasını isteyen ADD Beşiktaş Şubesi, sürecin Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan gelecek resmi yanıt doğrultusunda takip edileceğini bildirdi. Kamuoyu, müzenin geleceğine dair bakanlığın yapacağı açıklamayı bekliyor.