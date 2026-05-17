Kalp krizi geçiren Jandarma Üsteğmen 27 yaşında hayatını kaybetti

Bolu'da Mudurnu İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Varol, geçirdiği kalp krizi sonucu 27 yaşında hayatını kaybetti.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 3 yıldır İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan Oğuzhan Varol, sabah saatlerinde fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı.

KALP KRİZİ GEÇİREN GENÇ KOMUTAN HAYATINI KAYBETTİ

Kaldırıldığı hastanede kalp krizi geçirdiği belirlenen Varol, yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ancak Varol, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

27 yaşında kalbine yenik düşen Mudurnu İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Varol
MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLECEK

27 yaşında kalbine yenik düşen Mudurnu İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Varol’un, memleketi Konya’nın Beyşehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi. (DHA)

Jandarma Kalp Krizi Bolu
