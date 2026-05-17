Kalp krizi geçiren Jandarma Üsteğmen 27 yaşında hayatını kaybetti
Bolu'da Mudurnu İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Varol, geçirdiği kalp krizi sonucu 27 yaşında hayatını kaybetti.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 3 yıldır İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan Oğuzhan Varol, sabah saatlerinde fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı.
Kaldırıldığı hastanede kalp krizi geçirdiği belirlenen Varol, yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Ancak Varol, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLECEK
27 yaşında kalbine yenik düşen Mudurnu İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Varol’un, memleketi Konya’nın Beyşehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi. (DHA)
