Kadir İnanır'ın sağlık durumunu hayat arkadaşı Jülide Kural açıkladı

Usta oyuncu Kadir İnanır’ın yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken hayat arkadaşı Jülide Kural sanatçının sağlık durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı. Enfeksiyon değerlerinde gerileme olduğunu belirten Kural, “Olumlu konuşmak için çok erken" dedi.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır’ın hastanedeki tedavisi sürerken, sağlık durumuna ilişkin yeni bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı. Yoğun bakımda entübe şekilde tedavi altında bulunan sanatçının son durumunu, hayat arkadaşı Jülide Kural açıkladı.

Kural, İnanır’ın enfeksiyon değerlerinde ilk günlere kıyasla düşüş yaşandığını belirterek sürecin halen kritik olduğunu vurguladı. Açıklamasında, “Kadir’in enfeksiyon değerleri ilk günkü değerlere göre daha iyi. Gerileme var ama olumlu konuşmak için çok erken bir süreç” ifadelerini kullandı.

"AKCİĞERİNDEKİ TÜMÖRDE BÜYÜME VAR"

Doktorların yaptığı detaylı kontrollerde, İnanır’ın akciğerindeki eski bir sağlık sorununun da yeniden gündeme geldiği öğrenildi. 2012 yılında akciğerinde tespit edilen tümörün temizlendiğini söyleyen Kural, sonraki yıllarda düzenli takiplerin sürdüğünü aktardı.

Kural, yaşanan enfeksiyon sonrası gerçekleştirilen incelemelerde eski tümör bölgesindeki lekenin büyüdüğünün görüldüğünü belirterek, “Akciğer enfeksiyonu olunca detaylı incelemede lekenin de tümör gibi büyüdüğünü gördüler. Ama ameliyat planlanmıyor” dedi.

Usta sanatçının tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü, doktorların enfeksiyon tablosunu kontrol altına almak için yakın takip yaptığı öğrenildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
