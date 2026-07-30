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Kabustan geriye bu görüntüler kaldı! Ciğerlerimiz yandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde kontrol altına alınan orman yangını nedeniyle zarar gören alanlar ve evler havadan görüntülendi.

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Kabustan geriye bu görüntüler kaldı! Ciğerlerimiz yandı
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Antalya’nın Kumluca ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınının ardından geriye simsiyah bir tablo kaldı. Drone ile havadan kaydedilen görüntülerde, küle dönen alanlar ve alevlerin hedefi olan evler felaketin acı boyutunu gözler önüne serdi.

Kabustan geriye bu görüntüler kaldı! Ciğerlerimiz yandı - Resim : 1

YANGIN BÖLGESİNDE HASAR TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Antalya'nın Kumluca ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınında hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Dün, Yazır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 30 itfaiye aracı ve 281 personel sevk edildi.

Kabustan geriye bu görüntüler kaldı! Ciğerlerimiz yandı - Resim : 2

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Ekiplerin gece boyunca da devam eden yoğun mücadelesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kabustan geriye bu görüntüler kaldı! Ciğerlerimiz yandı - Resim : 4

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş ve beraberindeki ekip yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ekipler bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.

"YANGIN SAHASININ TAMAMEN GÜVENLİ HALE GELMESİNİ BEKLİYORUZ"

Kaymakam Güneş, yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 50 hektar ormanlık alanın, tarım arazilerinin ve bazı evlerin zarar gördüğünü söyledi.

Kabustan geriye bu görüntüler kaldı! Ciğerlerimiz yandı - Resim : 5

Yangın bölgesinde zaman zaman duman yükselen bölgelere ekiplerin anında müdahale ettiğini belirten Güneş, "Yangın açısından riskli bir dönemden geçiyoruz. Dün öğle saatlerinde Yazır Mahallemizde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına karadan ve havadan ekiplerimiz müdahale etti. Orman ekiplerimiz, belediyelerimiz, iş makineleri sahada. Gün boyunca ekiplerin soğutma çalışmaları devam edecek. Yangın sahasının tamamen güvenli hale gelmesini bekliyoruz, ekiplerimiz hasar tespit çalışmasına başladı." diye konuştu.

Kabustan geriye bu görüntüler kaldı! Ciğerlerimiz yandı - Resim : 6

​​​​​​​Meteorolojik verilere göre üç gün daha bölgede yangın riskinin yüksek olduğuna işaret eden Güneş, bu nedenle vatandaşlardan olası bir yangına sebebiyet vermemek amacıyla ormanlık alanlara girmemelerini, dikkatli ve duyarlı olmalarını istedi.

Kabustan geriye bu görüntüler kaldı! Ciğerlerimiz yandı - Resim : 7

Görüntülerde Kumluca-Kemer kara yolunun çevresinde yanan ormanlık alan ile Yazır Mahallesi'ndeki zarar gören evler yer aldı. Bölgedeki yeşil alanların gri ve siyah tonlara dönüştüğü görüldü. (AA)

Kabustan geriye bu görüntüler kaldı! Ciğerlerimiz yandı - Resim : 8

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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