Orman yangınları felakete dönüştü! Yüzlerce ev tahliye edildi hastaneler boşaltıldı

Türkiye'nin dört bir yanında eş zamanlı çıkan orman yangınları yerleşim yerlerini ve insan hayatını tehdit etmeyi sürdürüyor. Gece boyunca uçak ve helikopterlerin müdahalesine ara verilmesi nedeniyle alevler rüzgarın etkisiyle büyürken; yurttaşlar tahliye edilen mahallelerde soğutma ve destek çalışmalarını kendi imkanlarıyla yürütmek zorunda kaldı.

ANTALYA

ALANYA'DA ALEVLER 2. GÜNÜNDE: 3 MAHALLE BOŞALTILDI

Antalya’nın Alanya ilçesi Sapadere Mahallesi’nde dün saat 17.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD, jandarma, Alanya Belediyesi ve diğer kurumlara bağlı ekipleri sevk ettiler. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale başlattı.

Havanın kararmasıyla birlikte yetkililer uçak ve helikopterlerle yapılan müdahaleye ara verdi. Gece boyunca etkisini sürdüren yangın, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine ekipler; Sapadere, Fakırcalı ve Beldibi mahallelerinde ilk belirlemelere göre toplam 45 konutu tedbir amacıyla tahliye etti. Kara ekipleri, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için gece boyunca aralıksız çalışma yürüttü.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ekipler uçak ve helikopterlerle havadan müdahaleyi yeniden başlattı. Karadan çalışan ekiplerin de desteğiyle yangını kontrol altına alma çalışmaları 2'nci gününde devam ediyor. Yangının tehdit ettiği yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlar ise bir yandan söndürme çalışmalarını izlerken, diğer yandan alevlerin yaklaştığı noktalarda ekiplere destek sağladı.

MUĞLA

SEYDİKEMER'DE 703 KİŞİ EVİNDEN OLDU, 55 YAPI ZARAR GÖRDÜ

Muğla’nın Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi’nde dün saat 07.30 sıralarında tarım arazisinde çıkan yangın, kısa sürede ormana sıçradı. Mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri ulaştı. Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 5 uçak ve 20 helikopter ile havadan; 410 araç ve 1141 personelle karadan müdahale edildi.

Rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle yetkililer, 6 mahalledeki 408 hanede yaşayan 703 kişiyi geçici olarak tahliye etti. Yangında 55 yapı zarar gördü. Yangın bölgesinin Seydikemer Devlet Hastanesi’ne yakın olması nedeniyle ekipler 45 hastayı Fethiye Devlet Hastanesi'ne nakletti. Dün saat 12.00 sıralarında geçici olarak ulaşıma kapatılan Seydikemer-Antalya kara yolunu ise ekipler saat 23.00 sıralarında yeniden trafiğe açtı.

Müdahale sürerken, koordinasyon merkezinde vatandaşlar ve gönüllü firmalar, yangın bölgesinde görev yapan ekiplere ulaştırılmak üzere su, ayran ve temel ihtiyaç malzemelerinin hazırlanması için seferber oldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını" duyurdu. Kara ekipleri çalışmasını gece boyu sürdürürken, günün ilk ışıklarıyla birlikte 20 helikopter ve 5 uçak havadan müdahaleye yeniden katıldı.

FETHİYE'DE MÜDAHALE SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA BAŞLADI

Muğla’nın Fethiye ilçesi Yeşilüzümlü Mahallesi’nde çıkan orman yangınında da benzer görüntüler yaşandı. Söndürme ekipleri, bölgede çıkan orman yangınına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan ve karadan müdahale etmeyi sürdürüyor.

BALIKESİR

BALIKESİR GÖMEÇ'TE KISMI TAHLİYE VE KÖYLÜLERİN GECE NÖBETİ

Balıkesir'in Gömeç ilçesi Kumgedik kırsal mahallesi mezarlık yakınlarında, dün saat 14.00 sıralarında orman dışı alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede yakındaki çam ağaçlarının bulunduğu alana sıçradı. İhbarla bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı, AFAD, Kızılay ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yangına 6 uçak, 5 helikopter, 24 arazöz, 19 su ikmal aracı, 7 ilk müdahale aracı, 26 hizmet aracı ve 4 dozer ile 320 personel, ayrıca 11 itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Kuvvetli ve sık sık yön değiştiren rüzgar nedeniyle alevler; Gömeç'in Kubaşlar ve Ulubeyler ile Ayvalık'ın Tıfıllar, Hacıveliler ve Çamoba kırsal mahallelerine yaklaştı. Hacıveliler ve Tıfıllar'da tahliye hazırlıkları yapıldı. Hacıveliler Mahallesi'nde 30, Çamoba'da 16, Tıfıllar'da ise 7 kişi olmak üzere toplam 53 kişi, yetkililer tarafından devlet yurduna yerleştirildi. Yetkililer, mahallelerde tam tahliye kararı alınmadığını, tedbir amacıyla kısmi tahliye gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yangın nedeniyle Tıfıllar Mahallesi'nde bazı ahırlar yanarken, jandarma ve AFAD ekipleri bölgede hayvanların kurtarılması için çalışma yaptı. Hacıveliler, Tıfıllar, Bağyüzü ve Çamoba'da mahalleli de gece boyunca karadan süren söndürme çalışmalarına destek verdi.

Kara ekiplerinin çalışması gece boyu sürerken; Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını" belirtti. Yangının söndürülmesi için havanın aydınlanması ile havadan 4 uçak ve 6 helikopter ile müdahale 2'nci günde de yeniden başladı.

ÇANAKKALE

ÇANAKKALE'DE HARABEYE DÖNEN ALANLAR DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Çanakkale'de merkeze bağlı Saraycık köyü yakınlarında dün saat 16.30 sıralarında otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına havadan 6 helikopter, karadan ise 16 arazöz, 5 dozer ve diğer araçlar sevk edildi. Saraycık köyü yakınlarında bulunan özel yaşlı bakım merkezi, yangının yol açtığı yoğun duman nedeniyle tedbir amacıyla tahliye edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahale sonucu yangın, dün saat 23.00 sıralarında kontrol altına alındı. Söndürme ekipleri bölgede soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangından etkilenen ve zarar gören alanların son durumu dron kameralarıyla görüntülendi