Kabine bugün toplanıyor: Masada süreç var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de bir araya geliyor. Zirvenin ana gündem maddesini, iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak nitelendirdiği süreç ve terör örgütlerinin silah bırakma aşaması oluşturuyor.

SİLAH BIRAKMA SÜRECİ VE SAHADA ATILACAK ADIMLAR

Toplantıda, yürütülen sürecin geldiği aşama ayrıntılı olarak ele alınacak. Terör örgütlerinin silah bırakma sürecine ilişkin güvenlik bürokrasisinin sahadan aktardığı veriler ve değerlendirmeler Kabine üyelerine sunulacak. Bu kapsamda, sürecin bundan sonraki aşamasında atılabilecek somut adımlar karara bağlanması bekleniyor.

ŞAM VE BAĞDAT HATTI

Zirvenin bir diğer önemli gündemini Suriye ve Irak merkezli gelişmeler oluşturuyor. Kabine toplantısında; Şam ile Bağdat ve Erbil yönetimleriyle sürdürülen ilişkiler kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.

Bölgedeki aktörlerle temasların yanı sıra sınır güvenliği ve terör örgütlerinin bölgedeki faaliyetleri toplantıda incelenecek. Masadaki başlıklardan biri de savaş sonrası Suriye’nin yeniden imarı süreci olacak.

ARTAN ENERJİ MALİYETLERİ VE İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

Toplantıda yalnızca iç güvenlik değil, doğrudan halkın bütçesini ve güvenliğini ilgilendiren dış gelişmeler de görüşülecek. İran ile ABD/İsrail arasındaki savaş durumu, doğrudan tüketiciye yansıyan artan enerji maliyetleri, ABD ile ikili ilişkiler, savunma sanayisindeki son durum ve bölgesel güvenlik başlıkları Beştepe'de ele alınacak