İzmit'te 19 yıl önce sırra kadem bastı! Ailesinden katili bulana 100 bin dolar ödül

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 638 faili meçhul dosyanın incelendiğini aktarmıştı. Gürlek'in açıklamaları kayıp yakınları için umut oldu. İzmit'te 19 yıl önce kayıplara karışan 22 yaşındaki Metin Karslıoğlu'nun ailesi olayı aydınlatacak kişi veya kişilere 100 bin dolar (Yaklaşık 4.6 milyon TL) ödül vereceklerini açıkladı.

İskenderun’da denizci olarak acemi er eğitimini tamamladıktan sonra İzmir Foça’ya dağıtımı yapılan Metin Karslıoğlu, askerlik görevine devam ettiği sırada rahatsızlığı nedeniyle hava değişimi izniyle İzmit’teki ailesinin yanına geldi. Karslıoğlu, 16 Mayıs 2007’de ortadan kayboldu.

Ailesinin kayıp şikayeti üzerine yapılan incelemelerde Karslıoğlu’nun cep telefonunun kaybolduğu tarihte kapandığı ve bir daha açılmadığı tespit edildi.

'BEN ÖLDÜRDÜM' TELEFONU

Yaklaşık 2 yıl önce aileye ulaştığı belirtilen ve bir kişinin ‘Ben öldürdüm’ dediğinin duyulduğu ses kaydı, aile tarafından Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne teslim edildi. Ses kaydındaki ifadelerin ardından aile, Metin Karslıoğlu’nun cinayete kurban gittiği ihtimalinin daha da güçlendiğini belirterek, faili meçhul olayın aydınlatılmasını istedi.

100 BİN DOLAR ÖDÜL

Kayıp Metin Karslıoğlu’nun ağabeyi Fatih Karslıoğlu, "Resimler astık, çalışmalar yaptık. Bir sonuç bulamadık. O zamanın parasıyla 100 bin TL ödül koymuştuk. Şu an 100 bin dolar ödül veriyoruz, katilini ortaya çıkarana” dedi.

Kardeşinin cinayete kurban gittiğine inandıklarını belirten Fatih Karslıoğlu şöyle konuştu:

“Kardeşim Metin Karslıoğlu’nun akıl sağlığı yerindeydi. 19 yıl oldu kardeşim kayıp. Kardeşimin cinayete kurban gittiğine inanıyoruz. 2-3 yıl önce Kocaeli İl Emniyeti Cinayet Masası’na bir ses kaydı geliyor. Bu kayıtların içinde resmen biri ‘ben öldürdüm’ diyor. Kayıtlarda kişinin ismi geçiyor. Emniyetten şu ana kadar hiçbir geri dönüş olmadı.” (DHA)