İşte halkı böyle zehirliyorlar: 5.5 ton kaçak sucuk imha edildi

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hendek ilçesinde bulunan bir sucuk üretim tesisinde denetim gerçekleştirdi. Hendek Belediyesi zabıta ekiplerince ruhsat denetimi sırasında gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, il ve ilçe tarım müdürlüğü personeliyle birlikte tesiste inceleme yaptı.

5,5 TON ETİKETSİZ ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan denetimlerde, işletmede 5,5 ton etiketsiz et ve et ürünü tespit edildi. Kaçak olduğu belirlenen ürünlere el konulurken, işletme hakkında yasal işlem başlatıldı.

KAÇAK ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ, CEZA KESİLDİ

Ele geçirilen etiketsiz et ve et ürünleri, yetkili ekipler tarafından imha edildi. İşletme sahibine "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" kapsamında idari para cezası uygulandı. Yetkililer, gıda güvenliği denetimlerinin aralıksız devam edeceğini belirtti.

(AA)