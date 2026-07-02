İstanbul'un dibindeki deprem çukurunu herkes unuttu: Sallarsa o sallar

İstanbul'da beklenen büyük depreme ilişkin tartışmalar gündemdeki yerini korurken, Prof. Dr. Osman Bektaş, göz ardı edilen kritik bölgenin Çınarcık Çukuru olduğunu söyledi.

Bektaş, "Çınarcık Çukuru'nu sınırlayan zayıf faylar geçmişteki 1963 Adalar (M6+) depremine benzer orta büyüklükte depremler üretebilir. Bu nedenle İstanbul'un güneyindeki Çınarcık yalnızca ana fay açısından değil, havzayı oluşturan fay sistemi açısından da öncelikli araştırma alanlarından biri olmalıdır" uyarısını yaptı.

İSTANBUL'UN DİBİNDEKİ DEPREM ÇUKURUNU HERKES UNUTTU

Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından şunları söyledi:

"KIRILMA MEKANİĞİ ÇINARCIK ÇUKURLUĞU DİYOR!

İstanbul depremi tartışmalarında gözden kaçan kritik nokta: Çınarcık Çukuru (çek-ayır havza). Kuzey Marmara'da 1912, 2011, 2012, 2019 ve 2025 deprem dizisinin gerilmeyi batıdan doğuya; 1935 Marmara Adası ve 1999 İzmit depremlerinin ise doğudan batıya aktarmış olabileceği düşünülmektedir. Fay mekaniğine göre, bu iki gerilme aktarımının arasında kalan Çınarcık Çukuru (doğrultu atımli ve normal fay kompleksi)) gerilme değişimlerine duyarlı bir yapıdır."

Bektaş, 1999 ve 2025 depremleri sonrasında artçıların Çınarcık Havzası'nın kenarlarında yoğunlaşması, bu gerilme modelini destekleyen gözlemsel bir bulgu olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

Bektaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer bu hipotez doğruysa, Çınarcık Çukuru'nu sınırlayan zayıf faylar geçmişteki 1963 Adalar (M6+) depremine benzer orta büyüklükte depremler üretebilir. Bu nedenle İstanbul'un güneyindeki Çınarcık yalnızca ana fay açısından değil, havzayı oluşturan fay sistemi açısından da öncelikli araştırma alanlarından biri olmalıdır."

ÇINARCIK ÇUKURU NEREDE?

Çınarcık Çukuru, İstanbul'un güneyinde, Marmara Denizi'nin doğu kesiminde, Adalar (Prens Adaları) ile Yalova Çınarcık açıklarında yer alan denizaltı çöküntüsüdür. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın sismik olarak aktif bir parçası üzerinde bulunan bu çukur, yaklaşık 1.250 metre derinliğe ulaşan Marmara Denizi'nin en derin noktalarından biridir.

Doğuda İzmit Körfezi'nin çıkışından başlar, batıda Doğu Marmara Sırtı'na kadar uzanır.