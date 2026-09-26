İstanbullular hazırlıklı olsun! Valilik tarih vererek uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor

İstanbul Valiliği, kentte beklenen kuvvetli sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, İstanbul’un batı ve kuzey kesimlerinde yerel olarak devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların 27 Eylül Pazar günü akşam saatlerinden itibaren kuzey kesimlerde kuvvetlenmesi bekleniyor.

Gece saatlerinden itibaren ise başta kuzey ve doğu kesimler olmak üzere il genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış öngörülüyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA İNECEK

Yağışla birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR YER YER FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK

Valilik açıklamasında rüzgarın pazar ve pazartesi günleri kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli, saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesinin beklendiği belirtildi. Pazartesi günü ise rüzgarın yer yer kısa süreli fırtına şeklinde, saatte 50 ila 70 kilometre hızla esebileceği tahmin ediliyor.

SEL VE SU BASKINI UYARISI

İstanbul Valiliği, kuvvetli yağış ve rüzgarın yol açabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi. Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı gerekli önlemlerin alınması istendi.

İstanbul Valiliğinin açıklaması şöyle:

İstanbul’da beklenen kuvvetli sağanak yağışlara dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre;

İstanbul’un batı ve kuzey kesimlerinde hali hazırda yerel olarak devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın (27.09.2026 Pazar) akşam saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinde kuvvetli, gece saatlerinden itibaren kuzey ve doğu kesimleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yağışla birlikte hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 2 ila 4°C altında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgârın; Pazar ve Pazartesi günleri kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat), Pazartesi günü ise yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış ve rüzgârın oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.