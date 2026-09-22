İstanbul'da sabah mesaisi trafikle başladı: İETT seferlerinde iptaller ve rötarlar var

Erken saatlerde başlayan yoğunluk, Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında gözleniyor.

Avrupa Yakası'nda, Basın Ekspres Yolu, D-100 kara yolunun Ankara istikameti Çobançeşme mevkisi ve Avcılar-Küçükçekmece yolu Gümüşpala mevkisinde araçlar yavaş ilerliyor. Haliç Köprüsü ve Edirnekapı çevresinde de araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Anadolu Yakası'nda E5 kara yolu Maltepe, Bostancı, Pendik, Kadıköy ve köprü girişlerinde yoğunluk yaşanıyor.

İETT'ye bağlı birçok otobüs hattında yoğunluk nedeniyle gecikmeler yaşanırken, bazı seferlerin iptal edildiği bildirildi. Otobüslerin rötarlı hareket etmesi sebebiyle toplu taşıma araçlarının duraklarında da kalabalık oluştu.

Avrupa Yakası'nda yoğunluk yüzde 60'a çıkarken, yoğunluğun daha fazla olduğu Anadolu Yakası'nda ise yoğunluk yüzde 80'e ulaştı.

İBB Cep Trafik Haritası verilerine göre, sabah kent genelindeki trafik yoğunluğu ortalama yüzde 70'e kadar çıktı. (AA)