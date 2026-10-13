İstanbul'da metroda patlama sesinin nedeni belli oldu: Metro İstanbul'dan açıklama

Metro İstanbul, sabah saatlerinde M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nın Ihlamurkuyu istasyonunda enerji besleme sisteminde yaşanan arklanmayla ilgili açıklama yaptı. Kamuoyuna "patlama" olarak yansıyan sesin arklanma sırasında oluştuğunun belirtildiği açıklamada, bölgede seferlerin normale döndüğü bildirildi.

Sabah saatlerinde M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nın Ihlamurkuyu istasyonunda enerji besleme sisteminde bir arklanma sonucu ulaşım kısa süreli aksadı.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

İstasyon tahliye edilirken, seferler bir süre Üsküdar-Çakmak ve İmam Hatip Lisesi-Sultanbeyli istasyonları arasında yapıldı. Konuya ilişkin Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"ARACIN ENERJİ BESLEME SİSTEMİNDE ELEKTRİKSEL ARKLANMA YAŞANMIŞTIR"

"M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nın Ihlamurkuyu istasyonu girişinde, aracın enerji besleme sisteminde elektriksel arklanma yaşanmıştır. Ekiplerimiz derhal müdahale etmiş, standart güvenlik prosedürleri kapsamında gerekli tedbirler devreye alınarak yolcularımız peronda güvenli şekilde tahliye edilmiş, arklanma nedeniyle oluşan duman üzerine yangın perdeleri indirilerek alan izole edilmiştir.

Olayın ardından bazı sosyal medya hesaplarında ve yayın organlarında metroda 'patlama' yaşandığı yönünde gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. Kamuoyuna 'patlama' olarak yansıyan ses, elektriksel arklanma sırasında oluşmuştur. Olayda trenin ön camında da hasar meydana gelmiş, yangın yaşanmamıştır. Teknik arıza giderilmiş, itfaiye ve metro ekiplerimizin sahada yaptığı kontrollerin ardından hattımız normal sefer düzenine dönmüştür."