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Halk TV Türkiye İstanbul'da kritik kokain operasyonu: Polis 21 numaralı kokain paketlerinin sahibinin peşinde

İstanbul'da kritik kokain operasyonu: Polis 21 numaralı kokain paketlerinin sahibinin peşinde

Bayrampaşa'da şüphe üzerine durdurulan araçta 20 kilo 520 gram kokain ele geçirildi. Tutuklanan sürücünün ardından polis, paketlerin üzerindeki "21" ibaresinin işaret ettiği uyuşturucu ağını araştırıyor.

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İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 kilo 520 gram kokain ele geçirildi. Polis, paketlerin üzerindeki "21" ibaresinin uyuşturucunun sahibi ya da bağlantılı olduğu suç ağına işaret edebileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocatepe Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, üzerlerinde "21" yazılı 19 paket halinde toplam 20 kilo 520 gram kokain bulundu.

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SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Gazeteci Çetin Aydın'ın aktardığına göre operasyonda gözaltına alınan araç sürücüsü H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da kritik kokain operasyonu: Polis 21 numaralı kokain paketlerinin sahibinin peşinde - Resim : 2

Uyuşturucu paketleri üzerindeki "21" rakamının dikkat çektiğini belirten polis ekipleri, bu işaretin kokainin sahibi ya da dağıtım ağındaki bir bağlantıyı temsil edip etmediğinin araştırıldığını bildirdi. Ele geçirilen uyuşturucunun bağlantılarının ortaya çıkarılması ve suç ağının deşifre edilmesi amacıyla soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.

Şüphe üzerine durdurulan araçtan 20 kilo kokain çıktı: Polis 21 numaralı kokain paketlerinin sahibinin peşinde!

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Uyuşturucu Operasyon
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