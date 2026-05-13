İstanbul'da kızamık alarmı! Bakanlığa 'verileri açıkla' çağrısı yapıldı

Türkiye’de uzun zaman önce neredeyse tamamen ortadan kaldırılmış hastalıklar arasındaki kızamık, geçtiğimiz ay vaka sayılarıyla gündeme gelmiş, vakalardaki artış dikkatleri çekmişti. Uzmanlar son zamanlarda aşı karşıtlığının artması ve göç yoğunluğunun vakaların artmasına neden olabileceğini ifade ederek aşı yaptırmanın önemine vurgu yapmıştı.

CHP Sağlık Politika Kurulu Başkanı Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala da İstanbul'da kızamık vakalarının arttığı yönündeki bildirimlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gelen bildirimler arasında bazı sağlık çalışanlarında da artık kızamık olgularına rastlandığı bilgisinin olduğunu ifade eden Pala, Sağlık Bakanlığı'na verilerin açıklanması için çağrı yaptı.

İSTANBUL'DA KIZAMIK ALARMI!

Prof. Dr. Kayıhan Pala, sahadaki sağlık profesyonellerinden gelen verilerin İstanbul'da ciddi bir hareketliliğe işaret ettiğini belirtti.

Meslektaşlarından gelen bildirimlere göre, sadece genel hasta popülasyonunda değil, bazı sağlık çalışanlarında da kızamık olgularının görülmeye başlandığını ifade eden Pala, durumun ciddiyetini vurguladı.

Özellikle İstanbul’da bağışıklık oranının azaldığını ve aşılama oranlarının yüzde 92’lere kadar gerilediğini hatırlatan Pala, bu düşüşün bilimsel olarak bir salgın ihtimalini kuvvetlendirdiğini söyledi.

BAKANLIĞA 'VERİLERİ AÇIKLA' ÇAĞRISI YAPILDI

Sağlık Bakanlığı'nın kızamık vakalarına ilişkin güncel istatistikleri paylaşmadığını belirten Pala, kurumun Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) veri tabanına da bir yılı aşkın süredir herhangi bir bilgi aktarmadığını söyledi.

DSÖ’nün mevcut kayıtlarında Türkiye’ye dair yalnızca 2023’ün ilk iki ayına ait şüpheli vaka sayılarının (Ocak'ta 236, Şubat'ta 251) bulunduğunu kaydeden Pala, mevcut olgu sayıları, hastaların yaş grupları ve aşılı olup olmadıklarına dair verilerin açıklanmamasını eleştirdi.

Bakanlığın yazılı soru önergelerine yanıt vermediğini ve kamuoyunu bilgilendirmediğini ifade eden Pala, şu çağrıda bulundu:

"Kızamık, tıpkı boğmaca gibi aşıyla önlenebilir bir hastalıktır. Eğer bir vaka artışı ile karşı karşıya isek bunu veriye dayalı olarak tartışalım. Bakanlık; vakaların yaş dağılımları, meslek dağılımları ve aşılı olup olmadıkları konusundaki bilgiyi ivedi olarak toplumla paylaşmalı ve alınması gereken önlemleri açıklamalıdır."

Pala'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Sahadan kızamık vakalarının arttığına ilişkin meslektaşlarımızdan bildirimler geliyor. Daha dün akşam bir meslektaşımız İstanbul'da kızamık ön tanısı düşündüğü bir hastayla ilgili bilgi verdi ve bazı sağlık çalışanlarında da artık kızamık olgularına rastlandığını söyledi.

Şimdi, Sağlık Bakanlığı kızamık vakalarına ilişkin güncel verileri açıklamıyor. Dünya Sağlık Örgütü veri tabanına da baktığımızda maalesef bir yıldan uzun bir süredir Sağlık Bakanlığı bu veri tabanına da herhangi bir bilgi göndermemiş. Ne kızamık olgu sayıları güncel olarak biliniyor ne de bunların yaş grupları, aşılı olup olmadıklarına ilişkin bilgi var.

Neden Sağlık Bakanlığı bu bilgileri gizliyor, anlamak mümkün değil. Ama öte yandan uzun süredir dile getirdiğimiz gibi başta İstanbul olmak üzere kızamık bağışıklık oranının azalması, aşılama oranlarının yüzde 92'lere kadar düşmüş olması zaten bir salgın ihtimalini ortaya çıkartıyor.

Bakın, Dünya Sağlık Örgütü veri tabanına baktığımızda 2023 yılının yalnızca Ocak ve Şubat aylarına ait şüpheli vaka sayılarını görüyoruz. Ocak'ta 236, Şubat'ta 251 vaka var ve bu vakalara baktığımızda Türkiye yeni bir kızamık salgınıyla karşı karşıya kalma ihtimalini ortaya koyuyor.

Buradan Sağlık Bakanlığı'na bir kez daha sesleniyoruz: Yazılı soru önergelerimize yanıt vermiyorsunuz, kamuoyuna açıklama yapmıyorsunuz. Oysa kızamık aşıyla önlenebilir hastalıkların en önde gelenlerinden bir tanesi; aynen boğmaca gibi. Kısa zamanda topluma, meslektaşlarımıza bilgi verin ve gerçekten eğer kızamık salgınına doğru giden bir vaka artışı ile karşı karşıya kalıyorsak veriye dayalı olarak bunları tartışalım. O zaman hangi önlemlerin alınacağı, alınması gerektiğini de toplumla paylaşın.

Önemli bir sağlık sorunu, aşıyla önlenebilir. Buna rağmen vakalardaki artış ve meslektaşlarımızdan gelen bildirimler bizi Sağlık Bakanlığı'nı şeffaf davranmaya doğru bir çağrı yapmak zorunda bırakıyor. Tekrar ediyorum; Sağlık Bakanlığı ivedi olarak kızamık vakaları konusunda bunların yaş dağılımları, meslek dağılımları -çünkü erişkinlerde de görüldüğü anlaşılıyor- ve aşılı olup olmadıkları konusunda bilgiyi ivedi olarak toplumla paylaşmalıdır."