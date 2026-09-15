İstanbul'da kalpazanlara operasyon! 11 kişi gözaltında

İstanbul’da sahte para ve altın operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Gerçekleştirilen aramalarda 357 bin 400 lira sahte para, 500 sahte dolar ile sahte altın bilezik, kolye ve tam altın ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, 'parada sahtecilik' ve 'Paraya eşit değerde sahtecilik' suçlarına yönelik çalışma yapıldı.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan inceleme ve tespitler sonucu, vatandaşlar arasındaki ticari ilişkilerde ve günlük alışverişlerde sahte para kullanımının toplumsal güven duygusuna zarar verdiği, sahte para olduğunu bilmeden alan küçük esnaf ve dar gelirli vatandaşların maddi kayba uğradığı, piyasaya sahte para ve sahte altın sürülmesiyle vatandaşların ve esnafın mağdur edildiği tespit edildi.

Bu sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SAHTE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda yüklü miktarda sahte para ve sahte altın bulundu. Aramalarda 357 bin 400 lira sahte Türk lirası, 500 dolar sahte para, 15 adet 100 dolarlık banknot bandrolü, 2 bin 636 bandrollü kağıt ile 6 sahte altın bilezik, sahte altın kolye ve sahte tam altın ele geçirildi.

Operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)