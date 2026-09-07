İstanbul'da hava bir anda değişiyor! Herkes sıcak beklerken kuzeyden giriş yaptı

İstanbul için yayımlanan son hava tahmin raporuna göre hafta boyunca yağış beklenmiyor. Gündüz 30 dereceye yaklaşan sıcaklıklar, poyrazın etkisiyle gece ve sabah saatlerinde 20 derecenin altına inerek üşütecek. İşte gün gün detaylar.

İstanbul genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyrederken, yeni haftada kuzeyden esen rüzgarlar kentin genelinde etkisini hissettirecek. Yayımlanan güncel meteorolojik verilere göre, megakent genelinde hafta boyunca yağış öngörülmezken, gökyüzünün çoğunlukla az bulutlu ve açık olacağı bildirildi. Ancak gündüz ile gece arasındaki sıcaklık farkı ve sert rüzgarlar dikkat çekiyor.

SAAT SAAT SICAKLIKLAR

Haftanın ilk gününde megakentte hava durumu günün farklı dilimlerinde şu şekilde seyredecek:

7 Eylül Pazartesİ | İstanbul Gün İçİ Sıcaklık Değerlerİ Sabah Öğle Akşam Gece ⛅ ☀️ 🌤️ 🌙 22°C 28°C 22°C 20°C * Veriler AKOM ve meteorolojik anlık tahmin modellemelerinden derlenmiştir.

Günün geneline ilişkin teknik parametrelerde ise nem oranının yüzde 45 ile yüzde 80 arasında değişeceği kaydedildi. Rüzgarın poyrazdan sert, aralıklarla ise saatte 20 ila 50 kilometre hıza ulaşarak kuvvetlice eseceği bildirilirken, gün boyunca herhangi bir yağış beklenmiyor. İstanbul kıyılarında deniz suyu sıcaklığı ise 24°C olarak ölçüldü.

7 Eylül Pazartesİ | Günlük KRİTİK Meteorolojİk Parametreler 💧 NEM ORANI 💨 RÜZGAR (POYRAZ) 🌧️ YAĞIŞ DURUMU 🌊 DENİZ SUYU %45 - %80 20 - 50 km/s BEKLENMİYOR 24°C Gün içi değişken Sert & Kuvvetli 0 kg/m² Kıyı bantları ⚠️ Dikkat: Poyrazın aralıklarla saatte 50 km hıza çıkması beklenmektedir.

UZMANLARDAN "ÜŞÜTME" UYARISI: GECE 20 DERECENİN ALTINA İNECEK

Paylaşılan raporda özellikle gece ve sabahın erken saatlerine dikkat çekildi. Kuzeyin serin havasını kente taşıyan poyraz fırtınasının hafta genelinde 10-40 km/s hızla etkili olacağı, gündüz saatlerinde 28-30°C bandında seyreden hava sıcaklıklarının gece ve sabah erken saatlerde 20°C sınırının altına gerileyeceği ifade edildi. Bu ani sıcaklık düşüşünün bağışıklık üzerinde olumsuz etki yapabileceği ve üşütmelere neden olabileceği uyarısında bulunuldu.

⚠️ KRİTİK METEOROLOJİK UYARI: ANİ SICAKLIK DÜŞÜŞÜ VE FIRTINA 🌬️ RÜZGAR VE ETKİSİ 🌡️ GECE - GÜNDÜZ FARKI 🛡️ SAĞLIK & RİSK UYARISI 10 - 40 km/s 30°C ➔ <20°C Üşütme Riski Kuzeyin serin havasını kente taşıyan poyraz, hafta boyunca aralıklarla sert esecek. Gündüz 28-30°C olan hava, gece ve sabah erken saatlerde 20°C'nin altına çakılacak. Ani sıcaklık dalgalanması bağışıklığı zayıflatarak mevsimsel hastalıklara davetiye çıkarabilir. 📌 Öneri: Sabah erken ve gece saatlerinde dışarıda bulunacak vatandaşların tedbir amaçlı ince bir hırka/ceket bulundurmaları önerilir.

İSTANBUL İÇİN GÜN GÜN HAFTALIK HAVA DURUMU RAPORU

İstanbul'da 8 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında beklenen hava şartları ve ölçülecek en düşük/en yüksek sıcaklıklar şu şekilde sıralandı: