İstanbul'da dev final günü: 3 ilçede yollar kapatılıyor!

UEFA Avrupa Ligi'nde büyük gün geldi. Avrupa'nın iki önemli kulübü, Alman ekibi Freiburg ile İngiliz temsilcisi Aston Villa, dev kupa için bu akşam Beşiktaş Park’ta karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin kilitlendiği dev mücadele saat 22.00’de başlayacak.

İstanbul’un ev sahipliği yapacağı bu dev organizasyon nedeniyle kentte geniş güvenlik ve trafik önlemleri alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, final maçı dolayısıyla Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde bazı yolların saat 11.00 itibarıyla maç bitimine kadar trafiğe kapatılacağını, ihtiyaç halinde kapatma saatinin daha erkene çekilebileceğini duyurdu.

İşte 3 ilçede trafiğe kapatılacak yollar ve sürücüler için belirlenen alternatif güzergahlar:

BEŞİKTAŞ

Kapatılan yollar: Yıldız Posta Caddesi, Barbaros Bulvarı, Çırağan Caddesi, Dolmabahçe Caddesi, Sait Çiftçi Ayrımları, Nüzhetiye Caddesi, Süleyman Seba Caddesi.

Alternatif güzergahlar: Yıldız Caddesi, Yenidoğan Sokak, Hoş Sohbet Sokak, Vefa Bayırı Sokak, Orta Bahçe Caddesi, Ihlamur Dere Caddesi, Ayazma Deresi Caddesi, Türkgücü Sokak, Emirhan Caddesi, Ihlamur Yıldız Caddesi, Muallim Naci Caddesi, Dereboyu Caddesi

BEYOĞLU

Kapatılan yollar: Meclis-i Mebusan Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Galata Köprüsü, Tersane Caddesi, Dolmabahçe Gazhane Caddesi, İnönü Caddesi, Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi, Mete Caddesi, Sıraselviler Caddesi, Asker Ocağı Caddesi

Alternatif güzergahlar: Refik Saydam Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Yedikuyular Caddesi, Piyalepaşa Bulvarı, Bahriye Caddesi, Irmak Caddesi, Kurtuluş Deresi Caddesi, Dolapdere Caddesi, Kadiriler Yokuşu Sokak, Boğazkesen Caddesi, Yeni Çarşı Caddesi

ŞİŞLİ

Kapatılan yollar: Dolmabahçe Bomonti Tünel, Taşkışla Caddesi, Kadırgalar Caddesi, Maçka Caddesi, Bayıldım Caddesi, Mim Kemal Öke Caddesi.

Alternatif güzergahlar: Villa Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Vali Konağı Caddesi, 19 Mayıs Caddesi, Hakkı Yeten Caddesi, Teşvikiye Caddesi, Rumeli Caddesi, Büyükdere Caddesi, Hasret Caddesi, Akar Caddesi, Nişantaşı Ihlamur Yolu Sokak.