Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye İstanbul'da 2 ilçede bazı yollar trafiğe kapatılacak!

İstanbul'da 2 ilçede bazı yollar trafiğe kapatılacak!

İstanbul'da yapılacak "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Bisiklet Turu Ekinliği" dolayısıyla Fatih ve Beyoğlu'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak. İşte trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar...

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
İstanbul'da 2 ilçede bazı yollar trafiğe kapatılacak!

İstanbul'da bugün, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla saat 13.00'ten itibaren etkinlik bitimine kadar Fatih ve Beyoğlu'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, bugün yapılacak etkinlik kapsamında Fatih ve Beyoğlu'nda kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Samsun'da '19 Mayıs' coşkusu: 'Bayrak ve Fener Alayı' yürüyüşü düzenlendiSamsun'da '19 Mayıs' coşkusu: 'Bayrak ve Fener Alayı' yürüyüşü düzenlendi

HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI OLACAK?

Bu kapsamda saat 13.00'ten etkinlik bitimine kadar Beyoğlu'nda, Meclisi Mebusan Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Necatibey Caddesi, Tershane Caddesi Perşembe Pazarı ışıklar ile Karaköy Meydan arası, İnönü Caddesi ile Şehitler Tepesi arası tam veya kısmi olarak kapatılacak.

ALTERNATİF YOLLAR BELİRLENDİ

Bu yollara alternatif olarak Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi, Asker Ocağı Caddesi, İnönü Caddesi, Evliya Çelebi Caddesi, Dolmabahçe Caddesi, Kadırgalar Caddesi, Bankalar Caddesi ve Boğazkesen Caddesi kullanılabilecek.

Fatih'te ise Alemdar Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci Meydan-Çatladıkapı ışıklar arası), Reşadiye Caddesi ve Galata Köprüsü tam veya kısmi olarak trafiğe kapatılacak.

Sürücüler, alternatif olarak Atatürk Bulvarı ve Atatürk Köprüsü'nü kullanabilecek. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İstanbul 19 Mayıs Trafik Emniyet
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro