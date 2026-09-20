İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı! Alternatif güzergahlar belli oldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, bugün gerçekleştirilecek 'Bisiklet Yarış' ve 'Koşu' etkinlikleri kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif güzergahları duyurdu. Belirlenen yolların saat 06.00’da kapanacağı ve etkinliklerin bitimine kadar açılmayacağı öğrenildi.

BEYKOZ’DA KAPANACAK YOLLAR

Beykoz’da; Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Yeni Riva Yolu, Elmalı Yolu Caddesi, Kaymakdonduran Caddesi, Maraş Caddesi, Karakulak Caddesi, Sırmakeş Caddesi, Kalkandere Caddesi-Riva Caddesi kesişimi ile Manolya Sokak arasında kalan Riva Caddesi, Şehit Mehmet Ali Şener Caddesi, Mehmetçik Caddesi, Şehit Levent Birben Caddesi, Meftun Caddesi, Maraşal Mustafa Kemal Caddesi, Yeni Mahalle Caddesi, Paşa Mandıra Caddesi, Demirkapı Caddesi, Seniye İsmail Hanım Caddesi, Aşağı Mahalle Caddesi, Şile Caddesi, Trabzon Caddesi, Serinsu Caddesi, Bozhane Caddesi, Beykoz Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Seyri Caddesi, Polenezköy Yolu Caddesi, Çengeldere Caddesi, Aşık Veysel Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın kapanacağı belirtildi.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Alternatif güzergahlar olarak, Dereboyu Caddesi, Dr. Ömer Besimpaşa Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Yavuz Sultan Selim Caddesi, Orhan Veli Kanık Caddesi, Piramit Dere Caddesi, Boğaziçi Caddesi, Cengizhan Caddesi, Soğuksu Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Kirazlıyaya Caddesi (Sahil İstikameti), Mehmet Yavuz Caddesi, Keser Caddesi, Sancaktar Caddesi, Akbaba Caddesi, Anadolu Fener Yolu Caddesi, Dereseki Caddesi, Mahmut Şevket Paşa Caddesi, Kuzey Marmara Otoyolu, Boğaziçi Caddesi, Şile Caddesi (Ömerli İstikameti), Çavuşbaşı Cumhuriyet Caddesi ve Fatih Caddesi belirlendi.

Ümraniye’de Küçüksu Caddesi’nin Kocatepe Mezarlığı girişi ile Küçüksu Caddesi Ümraniye Stadı arasında kalan bölümü trafiğe kapatılacak. Alternatif güzergâhlar olarak Köprübaşı Sokak, Aziz Mahmut Hüdai Caddesi, Hamamlıdere Sokağı ve Dumlupınar Caddesi belirlendi.

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ VE BAĞLANTI YOLLARI

TEM Güney Maslak ayrımından itibaren Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü takiben TEM Güney Çamlık ayrımlarına kadar olan TEM Güney yol ve bu yola bağlanan tüm yollar kapatılacak. Ayrıca TEM Otoyolu Güney Maslak yan yol katılımı, Baltalimanı’ndan gelen O-2 yan yol Cengiz Topel Caddesi TEM Güney ayrımları, Yeni Riva Yolu’ndan gelen ve TEM Güney’e katılan yol ile TEM Kuzey Kavacık ayrımları da kapatılacak. Alternatif güzergâhlar olarak, TEM Güney’den gelen araçlar Büyükdere Caddesi, Sarıyer, Levent ve TEM Kuzey Maslak yan yola yönlendirilecek. Baltalimanı’ndan gelen O-2 yan yol Cengiz Topel Caddesi’nden Etiler istikameti kullanılacak. Yeni Riva Yolu’ndan gelerek TEM Güney’e katılmak isteyen sürücüler Anadolu Hisarı istikametine yönlendirilecek. TEM Kuzey’den Kavacık istikametine devam etmek isteyen sürücüler ise Kuzey Kavacık yan yoldan Anadolu Hisarı istikametine yönlendirilecek.

BEŞİKTAŞ’TA TRAFİK DÜZENLEMESİ

Beşiktaş’ta ise kapatılan yollar şöyle; Büyükdere Caddesi Sarıyer istikametinden TEM Güney’e giden trafik akımı TEM istikameti, Büyükdere Caddesi Zincirlikuyu-Levent istikametinden TEM Güney’e giden trafik akımı TEM istikameti, Çilekli Tesisleri’nden TEM Güney’e giden trafik akımı TEM istikameti, Büyükdere Caddesi Sarıyer istikametinden TEM Güney’e giden trafik akımı TEM istikameti, Büyükdere Caddesi Zincirlikuyu-Levent istikametinden TEM Güney’e giden trafik akımı TEM istikameti, Çilekli Tesisleri’nden TEM Güney’e giden trafik akımı TEM istikameti.

Alternatif güzergahlar ise Büyükdere Caddesi ve Uğur Mumcu Caddesi olarak aktarıldı.

KOŞU ETKİNLİĞİ NEDENİYLE KAPANACAK YOLLAR

Fatih'te düzenlenecek olan koşu etkinliği nedeniyle kapanacak yollar; Atatürk Köprüsü (Unkapanı Köprüsü) Fatih İlçe istikameti, Ragıp Gümüşpala Caddesi Atatürk Bulvarı bağlantısı, Kadir Has Caddesi (Eyüpsultan İlçesi istikameti), Abdülezelpaşa Caddesi (Eyüpsultan İlçesi istikameti), Ayvansaray Caddesi (Eyüpsultan İlçesi istikameti).

Alternatif güzergahlar ise Fevzipaşa Caddesi ve Galata Köprüsü olarak belirlendi.

Beyoğlu'nda da trafiğe kapatılacak yollar, Refik Saydam Caddesi Atatürk Köprü katılımı, Tersane Caddesi Atatürk Köprü katılımı olarak bildirildi. Alternatif güzergâh olarak ise Galata Köprüsü belirlendi. (DHA)