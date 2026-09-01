İstanbul'da 18 ilçenin emniyet müdürü değişti: İşte yeni atama listesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde her yıl periyodik olarak düzenlenen il içi atama ve tayin süreci tamamlandı. Açıklanan son kararlarla birlikte emniyet teşkilatında geniş çaplı bir görev değişimi yaşandı. Yapılan resmi bilgilendirmeye göre; toplamda 27 şube ve ilçe emniyet müdürü yeni görevlerine atanırken, megakent genelinde 9 şube müdürlüğü ile 18 ilçe emniyet müdürlüğünün yönetimi değişti.

9 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDE YENİ İSİMLER GÖREVE BAŞLADI

Açıklanan atama listesi doğrultusunda şube müdürlüklerine getirilen isimler ve üstlendikleri yeni görevler şu şekilde sıralandı:

Baltalimanı Polis Evi Şube Müdürlüğü: Ozak Koç

Çocuk Şube Müdürlüğü: Mehmet Tanrıkulu

Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğü: Halil İbrahim Başlı

Koruma Şube Müdürlüğü: Muhsin Dumlupınar

Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü: Emrah Ata

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü: Gökhan Karagül

Ayrıca mevcut görevlerini sürdüren bazı müdürlere vekaleten ek sorumluluklar verildi:

- Dış İlişkiler Şube Müdürü Esma Yavaşca, İnterpol/Europol Şube Müdürlüğü ile Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü görevlerine vekaleten atandı.

- İnşaat Emlak Şube Müdürü Azmi İlker Çiftci, Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü görevine vekaleten getirildi.

GÖREVLENDİRİLEN Şube Müdürlüğü Atanan İSİM Görev Statüsü Şube Müdürlüklerİne Yapılan Yenİ Atamalar Baltalimanı Polis Evi Şube Müdürlüğü Ozak Koç Yeni Atama Çocuk Şube Müdürlüğü Mehmet Tanrıkulu Yeni Atama Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğü Halil İbrahim Başlı Yeni Atama Koruma Şube Müdürlüğü Muhsin Dumlupınar Yeni Atama Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü Emrah Ata Yeni Atama İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü Gökhan Karagül Yeni Atama Mevcut Müdürlere Verİlen Vekaleten Ek Sorumluluklar • Interpol / Europol Şube Müdürlüğü

• Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Esma Yavaşca Vekaleten

(Dış İlişkiler Şube Müdürü) Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Azmi İlker Çiftci Vekaleten

(İnşaat Emlak Şube Müdürü)

18 İLÇENİN YENİ EMNİYET MÜDÜRLERİ BELLİ OLDU

İstanbul’un 18 ilçesinde emniyet müdürlüğü düzeyinde gerçekleşen görev değişimlerinin tam listesi ise şu şekilde gerçekleşti:

Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü: Alpaslan Şahin

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü: Tolga Öztürk

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü: Muhammet Ahmet Katipoğlu

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü: Kıvanç Taşçı

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü: Kürşat Mesut Özmen

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü: Oktay Çelik

Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü: Lütfü Doğan

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü: Nadir Öztürk

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü: Can Coşkun

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü: Özgür Yılmaz

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü: Ömer Faruk Günay

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü: Fatih Tilki

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü: İlyas Kayış

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü: Yunus Gezer

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü: Hakan Alpaslan Kırbaş

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü: Ahmet Serkan Tulum

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü: Arınç Çevik

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü: Abdulkadir Bilen