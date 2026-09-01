İstanbul'da 18 ilçenin emniyet müdürü değişti: İşte yeni atama listesi
İstanbul Emniyeti'nin il içi atamalarıyla megakentin 18 ilçesinde emniyet müdürleri değişti. 9 şube müdürlüğünü de kapsayan yeni görevlendirmelerin ardından ataması yapılan isimlerin tam listesi ve görev dağılımı açıklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde her yıl periyodik olarak düzenlenen il içi atama ve tayin süreci tamamlandı. Açıklanan son kararlarla birlikte emniyet teşkilatında geniş çaplı bir görev değişimi yaşandı. Yapılan resmi bilgilendirmeye göre; toplamda 27 şube ve ilçe emniyet müdürü yeni görevlerine atanırken, megakent genelinde 9 şube müdürlüğü ile 18 ilçe emniyet müdürlüğünün yönetimi değişti.
9 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDE YENİ İSİMLER GÖREVE BAŞLADI
Açıklanan atama listesi doğrultusunda şube müdürlüklerine getirilen isimler ve üstlendikleri yeni görevler şu şekilde sıralandı:
Baltalimanı Polis Evi Şube Müdürlüğü: Ozak Koç
Çocuk Şube Müdürlüğü: Mehmet Tanrıkulu
Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğü: Halil İbrahim Başlı
Koruma Şube Müdürlüğü: Muhsin Dumlupınar
Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü: Emrah Ata
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü: Gökhan Karagül
Ayrıca mevcut görevlerini sürdüren bazı müdürlere vekaleten ek sorumluluklar verildi:
- Dış İlişkiler Şube Müdürü Esma Yavaşca, İnterpol/Europol Şube Müdürlüğü ile Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü görevlerine vekaleten atandı.
- İnşaat Emlak Şube Müdürü Azmi İlker Çiftci, Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü görevine vekaleten getirildi.
18 İLÇENİN YENİ EMNİYET MÜDÜRLERİ BELLİ OLDU
İstanbul’un 18 ilçesinde emniyet müdürlüğü düzeyinde gerçekleşen görev değişimlerinin tam listesi ise şu şekilde gerçekleşti:
Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü: Alpaslan Şahin
Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü: Tolga Öztürk
Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü: Muhammet Ahmet Katipoğlu
Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü: Kıvanç Taşçı
Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü: Kürşat Mesut Özmen
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü: Oktay Çelik
Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü: Lütfü Doğan
Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü: Nadir Öztürk
Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü: Can Coşkun
Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü: Özgür Yılmaz
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü: Ömer Faruk Günay
Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü: Fatih Tilki
Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü: İlyas Kayış
Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü: Yunus Gezer
Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü: Hakan Alpaslan Kırbaş
Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü: Ahmet Serkan Tulum
Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü: Arınç Çevik
Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü: Abdulkadir Bilen
(AA)