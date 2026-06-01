İstanbul'da 10 dakikalık yola 7 bin 300 TL almıştı! Ünlü yayıncıyı dolandıran taksiciye ceza yağdı
İstanbul'da ABD'li Twitch yayıncısı taksi şoförü tarafından dolandırıldı. 10 dakikalık yol için ABD'li yayıncıdan 7 bin 300 TL alan taksiciye 95.500 TL para cezası kesildi.
İstanbul'da Travis Scott konserine gelen ABD'li yayıncı bir taksici tarafından dolandırıldı. 10 dakikalık mesafe için 7 bin 300 TL alan taksiciye para cezası kesildi.
ABD'li yayıncı Auger, İstanbul'da yoldan bir taksi çevirdi. Taksici, turisti oteline götürmek için "50 euro" istedi. Geç saatler olması nedeniyle itiraz etmeyen Auger ödeme yöntemi olarak kart kullandı.
Yayıncı o anları sosyal medya hesabından saniye saniye paylaştı ve taksiciye tepki yağdı.
Görüntülerin günden olmasının ardından ekipler harekete geçti. ABD'li Twitch yayıncısının bindiği taksinin şoförüne ceza yağdı.
Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik cezaya ilişkin bilgi verdi. Taksiciye; "taksimetre kullanmamak", "yer işaretlerine uymamak", "emniyet kemeri kullanmamak" maddelerinden toplam 95.500 TL para cezası uygulandı.