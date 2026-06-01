Dünyaca ünlü yayıncıya İstanbul'da taksici şoku: 10 dakikalık yola 7 bin 300 TL aldı!

İstanbul'da uzun süredir gündemden düşmeyen taksi şikayetlerine bir yenisi daha eklendi. Özellikle turistlerin sık sık dile getirdiği yüksek ücret, pazarlık ve usulsüz tahsilat iddiaları, bu kez ABD'li bir yayıncının yaşadığı olayla yeniden tartışma konusu oldu.

İstanbul'da bulunan ABD'li içerik üreticisi Auger, gece saatlerinde oteline dönmek isterken taksi bulmakta zorlandı. Yaklaşık 10 dakikalık kısa bir mesafe için bir taksiyle anlaşan yayıncı, şoförün talep ettiği 50 euroluk ücreti mecburen kabul etti.

Normal şartlarda 200-300 lirayı geçmemesi beklenen yolculuk için istenen rakam karşısında şaşkınlık yaşayan Auger, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Ancak asıl sürpriz ödeme aşamasında ortaya çıktı. Yolculuğun ardından kredi kartıyla ödeme yapmak isteyen yayıncıya taksici POS cihazını uzattı. İşlem tamamlandıktan sonra hesabını kontrol eden Auger, anlaşılan 50 euro yerine kartından 136 euro çekildiğini fark etti.

Yaklaşık 7 bin 300 liraya denk gelen tahsilat karşısında büyük şaşkınlık yaşayan yayıncı, yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen görüntüler tepki çekti.