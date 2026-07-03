İstanbul ve çevre iller hafta sonuna yağmur altında girecek

İstanbul'un ve Tekirdağ'ın çevreleri ile Kırklareli'nin güneyi için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Sel ve yıldırımların oluşabileceğine dair yurttaşlar uyarıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ile Trakya'nın bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un tamamı, Tekirdağ çevreleri ile Kırklareli'nin güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji, kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında etkisini artırabilecek kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Yetkililer, özellikle yağışın etkili olacağı saatlerde ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu. (AA)