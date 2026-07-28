İstanbul Valiliği'nden okullar için cuma mescidi talimatı! 39 kaymakamlığa gönderildi

İstanbul Valiliği, kentteki okullarda cuma namazı kılınabilecek mescit alanları oluşturulmasına karar verdi. İstanbul Valisi Davut Gül’ün imzasını taşıyan yazı, 39 ilçe kaymakamlığı ile ilgili kurumlara gönderildi.

CUMA MESCİDİ OLARAK KULLANILACAK

Karara göre yeni yapılacak okulların projelerinde yeterli kapasiteye sahip mescitlere yer verilecek. Mevcut okullarda ise uygun bölümler dönüştürülerek “cuma mescidi” olarak kullanılacak.

Valiliğin yazısında, öğrenciler ile eğitim çalışanlarının ibadet ihtiyaçlarının temel hak ve özgürlükler kapsamında olduğu belirtildi. Uygulamanın öğrencilerin ibadetlerini güvenli bir ortamda yapmalarını sağlaması, okul dışına çıkışları azaltması ve derslerin aksamasını önlemesi amaçlandığı söylendi.

Düzenleme, Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği ile Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne dayandırıldı.

İŞTE VALİLİĞİN YAZISI

Yeni yapılacak eğitim kurumlarının proje ve planlama aşamasında, cuma namazının kılınmasına imkân verecek büyüklükte mescit alanları ayrılacak. Kullanımda olan okullarda ise mevcut imkânlar değerlendirilerek uygun alanlar mescide dönüştürülecek.

Bu doğrultuda, cuma namazı gibi toplu ibadetlere katılmak isteyen öğrenci ve personel için okullarda fiziki şartları uygun alanların hazırlanacağı belirtildi.

Valiliğin yazısında şu ifadelere yer verildi:

"Toplumumuzun manevi değerleri doğrultusunda, öğrencilerimizin ve eğitim çalışanlarının temel hak ve özgürlükleri kapsamında yer alan ibadet ihtiyaçlarının karşılanması önem arz etmektedir. Bu bağlamda, okul ortamlarında öğrencilerin sosyal, kültürel ve ahlaki gelişimlerinin desteklenmesi ile birlikte, inanç ve ibadetlerini uygun ortamlarda yerine getirilebilecekleri alanların sağlanması eğitim hizmetlerinin bütünleyici bir parçası olup önemli bir gereksinim haline gelmiştir.

Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinin 5. maddesinin (ç) bendi ile Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 81. maddesinin 6. fıkrası çerçevesinde;

Öğrencilerin uygun zaman aralıklarında ibadetlerini güvenli olarak yerine getirebilmeleri ve ibadet gerekçesiyle okul dışına çıkışların en aza indirilerek eğitim saatlerinin verimli bir şekilde kullanılması, eğitimöğretim süreçlerinin aksamaması amacıyla cuma namazı gibi toplu ibadetlere katılmak isteyenler için okul bünyelerinde uygun fiziki şartlara sahip mescit alanlarının oluşturulması gerekmektedir.

Bu kapsamda; Yeni yapılacak okul ve eğitim kurumlarının proje ve planlamalarında, cuma namazı kılınabilmesine imkan sağlayacak, yeterli fiziki kapasiteye sahip mescit alanına yer verilmesi, Halihazırda kullanılan okul ve eğitim kurumlarında ise; mevcut imkanlar çerçevesinde uygun alanların dönüştürülmesi suretiyle, cuma mescidi olarak kullanılmak üzere alan oluşturulması hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim."