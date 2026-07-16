İstanbul'da bugün başladı! Kurala uymayana yasal işlem uygulanacak

İstanbul Valiliği yaz aylarında artan orman ve yangını riskine karşı yeni tedbirler aldı. 16 Temmuz-28 Ekim tarihleri arasında kent genelinde havai fişek, meşale ve işaret fişi gibi yanıcı ve patlayıcı maddelerin satışı ile kullanımı yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada hava sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle orman yangını riskinin arttığına dikkat çekilerek, olası yangınların önüne geçmek amacıyla söz konusu kararın alındığı belirtildi.

16 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren uygulama, 28 Ekim tarihine kadar devam edecek. Bu süre boyunca havai fişek, meşale ve işaret fişi gibi ürünlerin hem satışı hem de bireysel ya da kurumsal amaçlarla kullanımı yasak olacak.

DENETİMLER ARTIRILDI

Kararın uygulanması ile birlikte emniyet, jandarma ve ilgili kamu kurumları denetimlerini sıklaştırdı. Düğün, kutlama ve benzeri etkinliklerde yasağa aykırı şekilde havai fişek veya meşale kullanan kişi ve işletmeler hakkında yasal işlem uygulanacak. İhlallerde ilgili mevzuat kapsamında idari ve adli yaptırımlar devreye girecek.

YANGIN RİSKİNE KARŞI ÖNLEM





Valilik, yaz döneminde etkisini artıran yüksek sıcaklıkların orman yangını riskini önemli ölçüde yükselttiğine işaret ederek, alınan tedbirlerin kıvılcım kaynaklı yangınların önlenmesini amaçladığını vurguladı. Açıklamada, vatandaşlardan da bu süreçte kurallara hassasiyetle uymaları istendi.