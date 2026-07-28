İstanbul için sadece saatler kaldı! Kuvvetlenerek vuracak rüzgarın hızı 60 kilometreye çıkacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için yeni hava durumu raporunu yayımladı. Kentte hafta boyunca yağış beklenmezken, etkisini artıracak poyrazın zaman zaman saatte 60 kilometre hıza ulaşması, megakentte fırtına etkisi yaratması bekleniyor.

Kuvvetli rüzgarla birlikte hava sıcaklıkları da 30 derecenin altına inecek.

İSTANBUL İÇİN SADECE SAATLER KALDI!

AKOM, 28 Temmuz Salı gününe ilişkin hava tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre kentte gün boyunca güneşli bir hava etkili olacak. Sabah saatlerinde 25 derece olarak ölçülen sıcaklık öğle saatlerinde 32 dereceye kadar çıkacak.

Akşam saatlerinde ise hava bulutlanırken sıcaklık 24, gece saatlerinde ise 22 dereceye kadar düşecek.

AKOM, hafta boyunca İstanbul'da yağış beklenmediğini, gökyüzünün ise çoğunlukla açık ve az bulutlu olacağını bildirdi.

Ancak raporda asıl dikkat çeken uyarı rüzgarla ilgili oldu. Buna göre bugün akşam saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden esecek poyrazın giderek kuvvetlenmesi bekleniyor.

KUVVETLENEREK VURACAK RÜZGARIN HIZI 60 KİLOMETREYE ÇIKACAK

AKOM tahminlerine göre, akşam saatlerinden itibaren poyrazın etkisini artırarak zaman zaman 30 ila 60 kilometre/saat hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Gün içinde lodos yönünden hafif esecek rüzgarın akşam saatlerinde yön değiştirerek kuzeyli rüzgarlara dönmesi öngörülüyor.

Kuvvetli poyrazın etkisiyle son günlerde 31-33 derece aralığında seyreden hava sıcaklıklarının da hissedilir şekilde düşeceği ve hafta boyunca 30 derecenin altında kalacağı tahmin ediliyor.

AKOM'un haftalık tahminine göre İstanbul'da;

29 Temmuz Çarşamba: 22-29 derece, az bulutlu ve açık

30 Temmuz Perşembe: 21-28 derece, az bulutlu ve açık

31 Temmuz Cuma: 20-29 derece, az bulutlu ve açık

1 Ağustos Cumartesi: 21-29 derece, az bulutlu ve açık

2 Ağustos Pazar: 21-30 derece, az bulutlu ve açık

3 Ağustos Pazartesi: 22-32 derece, parçalı ve az bulutlu

AKOM verilerine göre deniz suyu sıcaklığı 24 derece seviyesinde seyrederken, nem oranının gün içerisinde yüzde 40 ile 85 arasında değişmesi bekleniyor.