İsrailli bakana yanıt Mansur Yavaş'tan geldi! 'Atatürk’ün adını ağzınıza almadan önce sicilinize bakın'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına sert sözlerle karşılık verdi. Yavaş, "Atatürk’ün adını ağzınıza almadan önce sicilinize bakın" dedi.

Tartışma, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin AKP Çorum İl Başkanlığı toplantısında yaptığı konuşmayla başladı. Çiftçi, geçmişte yaptığı bir duayı anlatarak, "Rabbim bana bir gün de olsa Kudüs Valiliğini nasip et" dediğini belirtmiş, Kudüs'ün bir gün yeniden Türk yönetimine geçeceğine inandığını ifade etmişti.

Bu açıklamalara sosyal medya hesabından Türkçe yanıt veren İsrail Savunma Bakanı Katz, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ifadeler kullandı. Katz paylaşımında, "Kudüs, Konstantinopolis değildir" derken, Osmanlı İmparatorluğu'nun yeniden canlanamayacağını ifade etti. İsrailli bakan ayrıca paylaşımında Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı Türk siyasetçileri etiketledi.

"TARİHTEN DERS ÇIKARIN"

Katz'ın sözlerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan tepki geldi.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrailli bakana sert ifadelerle yüklenerek, Türkiye'nin tarihine ve milletine yönelik söylemlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"Kudüs üzerinden hadsizlik yapan İsrailli bakana hatırlatmak isterim" diyen Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk milletine üstten bakarak ayar vermeye kalkamaz, tarihimize parmak sallayamaz.

Atatürk'ün adını ağzınıza almadan önce, kendi hükümetinizin uluslararası hukuk karşısındaki siciline bakın. Türkiye'ye meydan okumaya çalışanlara tavsiyem; tarihten hamaset değil, ders çıkarmalarıdır."