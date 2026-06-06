Mustafa Çiftçi hayalini açıkladı: Rabbim bana Kudüs Valiliğini nasip et

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AKP Çorum İl Başkanlığı Danışma Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Çiftçi, Türkiye'nin çok büyük mesafeler katettiğini vurgulayarak, "Daha yolumuz uzun, inşallah göklerde Kızıl Elma'yı da göreceğiz. Şam'ın, Halep'in, Karabağ'ın özgürlüğünü gördüğümüz gibi inşallah bir gün Kudüs'ün de özgürlüğünü göreceğiz." dedi.

"RABB'İM BİR GÜN BANA BİR GÜN DE OLSA KUDÜS VALİLİĞİNİ NASİP ET"

Konuşmasında en büyük hayalinin Kudüs Valiliği olduğunu da belirten İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şöyle konuştu: