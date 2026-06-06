Mustafa Çiftçi hayalini açıkladı: Rabbim bana Kudüs Valiliğini nasip et
AKP Çorum İl Başkanlığı Danışma Toplantısı'nda konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi en büyük hayalinin Kudüs Valiliği olduğunu belirtti.
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AKP Çorum İl Başkanlığı Danışma Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
Çorum Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Çiftçi, Türkiye'nin çok büyük mesafeler katettiğini vurgulayarak, "Daha yolumuz uzun, inşallah göklerde Kızıl Elma'yı da göreceğiz. Şam'ın, Halep'in, Karabağ'ın özgürlüğünü gördüğümüz gibi inşallah bir gün Kudüs'ün de özgürlüğünü göreceğiz." dedi.
"RABB'İM BİR GÜN BANA BİR GÜN DE OLSA KUDÜS VALİLİĞİNİ NASİP ET"
Konuşmasında en büyük hayalinin Kudüs Valiliği olduğunu da belirten İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şöyle konuştu:
"Benim valiyken Cenabıhak'tan bir niyazım vardı. Malum, burada 5 sene valilik yaptıktan sonra Erzurum'a tayin oldum. 2,5 sene de orada görev yaptım. Niyazım şuydu, Rabb'im bir gün bana bir gün de olsa Kudüs Valiliğini nasip et. İnanıyorum ki Cenabıhak o günleri bizlere gösterecek, mutlaka gösterecek. Buna bütün kalbimle inandım ve inanmaya da devam ediyorum. Geçmişte olduğu gibi yine oralar bizim olacak. Yine bizim hükümet tasarrufumuz altına inşallah girecek. Çünkü başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir küresel lider var. Çok güzel bir lider var." (AA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi