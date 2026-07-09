Son Dakika | Isparta'da orman yangını: Alevler kuru otlardan ağaçlara sıçradı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bağlı Barla Köyü yolu üzerindeki ormanlık alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Saat 16.30 sularında başlayan yangında kısa sürede büyüyen alevler ormanlık alana sıçradı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Alevleri fark eden yurttaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve ilgili kurumlara bağlı ekipler sevk edildi.

Yangında alevler kısa sürede büyüyerek ormanlık alana yayıldı. Yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için ekipler bölgede yoğun çalışma yürüttü.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Alevlere hava ve kara araçlarıyla müdahale edilirken, yangının kontrol altına alınması için çalışma yürütüldü.

KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Yangına ilişkin konuşan bir yurttaş, "Tahminen yol kenarına atılan sigara izmaritinden çıktı yangın. Çünkü yangın yolun kenarından başlayıp yayıldı. Sonrasında maalesef çok fazla alan kül oldu. Biz yangını farkedince gelip müdahalede bulunduk hemen" dedi. (ANKA)