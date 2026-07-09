Bursa'daki yangında 4 dönüm küle döndü

Mudanya ilçesi Eğitim Mahallesi'ndeki bir bağ evinin bahçesinde, saat 13.00 sıralarında, yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler büyüyüp, zeytinliğe ve ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Mudanya Belediyesi itfaiye ekipleri, Mudanya Arama Kurtarma (MAK) ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

HORTUMLAR BİRBİRİNE EKLENDİ

Yangın noktasına araçlarla doğrudan ulaşım sağlanamaması nedeniyle itfaiye ekipleri, hortumları birbirine ekleyerek alana ulaştırdıkları suyla alevlere müdahale etti.

1 saatte kontrol altına alınarak söndürülen yangında, 4 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

ORMAN YANGINLARINDA NELER YAPILMALI? İŞTE HAYATİ ÖNLEMLER

Yaz aylarında hava sıcaklıklarının artması ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle orman yangını riski en üst seviyeye çıkıyor. Uzmanlar ve yetkililer, vatandaşların alacağı basit tedbirlerin yangınların önlenmesinde kritik rol oynadığını belirtiyor.

Ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, mangal ve semaver kullanılmaması, sigara izmaritlerinin kesinlikle doğaya atılmaması gerektiği vurgulanıyor. Cam şişe ve benzeri atıkların da güneş ışınlarını odaklayarak yangına neden olabileceği için doğada bırakılmaması isteniyor.