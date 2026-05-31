Halk TV Türkiye İsmail Arı’dan 5 Haziran’daki duruşmasına katılım çağrısı

Tutuklu gazeteci İsmail Arı, cezaevinden gönderdiği mektupta 5 Haziran’da görülecek duruşması için kamuoyuna çağrıda bulundu. Arı, “Sadece kendimi değil, gazeteciliği de savunacağım” dedi.

BirGün Gazetesi muhabiri İsmail Arı, tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi’nden gönderdiği mektupta, 5 Haziran’da görülecek duruşmasına katılım çağrısı yaptı.

Mektubunda yaklaşık 70 gündür cezaevinde bulunduğunu belirten Arı, tutukluluğuna ve yargı sürecine ilişkin eleştirilerde bulundu. Cezaevinde gazeteciler, siyasetçiler, akademisyenler ve sanatçıların bulunmasını eleştiren Arı, Sincan Cezaevi’ni “Türkiye’nin aynası” olarak nitelendirdi.

Türkiye’de yaşanan gelişmelere rağmen umudunu koruduğunu ifade eden Arı, “Sakın kimse umutsuzluğa kapılmasın” ifadelerini kullandı. Cezaevinde bulunduğu süre boyunca ailesine, çalışma arkadaşlarına, dostlarına ve avukatlarına teşekkür eden Arı, onların desteği sayesinde sesini kamuoyuna duyurabildiğini belirtti.

Arı, mektubunun sonunda 5 Haziran’da görülecek duruşmasına ilişkin çağrıda bulunarak, “Haber alma hakkına, gazeteciliğe ve demokrasiye sahip çıkmak için beni yalnız bırakmayın. Sadece kendimi savunmayacağım, aynı zamanda gazeteciliği savunacağım” dedi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
