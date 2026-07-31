İSKİ son verileri paylaştı: İstanbul barajlarında su seviyesi her geçen gün azalıyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından paylaşılan güncel verilere göre, mega kentin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları gerilemeye devam ediyor. Yaz mevsiminin getirdiği kavurucu sıcaklar, beklenen yağışların bir türlü gerçekleşmemesi ve su tüketimindeki artış bu düşüşün ana nedenleri arasında yer alıyor. Mayıs ayında yüzde 72 seviyelerine çıkarak yılın zirvesini gören barajlarda genel ortalama, bir önceki gün yüzde 55.1 iken bugün itibarıyla yüzde 54.71 seviyesine kadar indi.

BARAJLARDAKİ GÜNCEL SU DURUMU

İSKİ verileri incelendiğinde, İstanbul'a su sağlayan barajlar arasında en yüksek doluluk oranına sahip olan baraj yüzde 86.79 ile Elmalı Barajı olarak kayıtlara geçti. En kritik seviyedeki baraj ise yüzde 23.9 doluluk oranıyla Pabuçdere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 31 Temmuz itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

Alibey Barajı yüzde 54.37

Büyükçekmece Barajı yüzde 38.78

Darlık Barajı yüzde 72.49

Elmalı Barajı yüzde 86.79

Istrancalar Barajı yüzde 31.8

Kazandere Barajı yüzde 28.75

Pabuçdere Barajı yüzde 23.9

Sazlıdere Barajı yüzde 31.88

Terkos Barajı yüzde 45.25

Ömerli Barajı yüzde 77.63