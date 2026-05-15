İşçi yaralanmalarına bir yenisi eklendi: Mudanya'da vinç devrildi, 2 işçi yaralandı!

Türkiye genelinde son zamanlarda art arda yaşanan işçi yaralanmaları ve işçi ölümleri yürekleri yakmaya devam ederken, bir acı haber de Bursa'dan geldi. Mudanya ilçesinde bir binanın dış cephe sıva çalışması sırasında sepetli vincin devrilmesi sonucu 2 inşaat işçisi yaralandı. İşçilerden birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay, Hasanbey Mahallesi Namazgah Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.A. ve T.A. isimli inşaat işçileri, 6 katlı binanın dış cephe sıvasını yapmak üzere sepetli vinçle yukarı çıktı.

Vinç, 6’ncı kat seviyesine kadar kademeli olarak yükseltildiği esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle devrildi.

VİNÇ DEVRİLDİ, 2 İŞÇİ YARALANDI

Devrilen vincin sepeti, alt kısımda bulunan sac kaplı bir işletmenin çatısına hızla düştü. Sepetin yarısının çatıya gömüldüğü kazada, Ş.A. ve T.A. adlı işçiler yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri düştükleri çatının üzerinde yapılan yaralı işçiler, ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücutlarında kırıklar oluşan yaralılardan Ş.A.’nın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

TEK KATLI EVİN DUVARINA SAPLANDI

Kaza sırasında devrilen vincin ayakları ise çevredeki tek katlı bir evin duvarına saplanarak çatısında çökmeye yol açtı. Olay anında evde kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti.

Vinç operatörünün yara almadan atlattığı kazayla ilgili yetkililer tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Son dönemde artan ihmaller ve iş kazaları, denetimlerin daha da sıklaştırılması gerektiği gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. (DHA)