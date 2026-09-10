İradesi yok sayılan İstanbullu sayısı ortaya çıktı! İşte Üsküdar'a kadar yaşananlar...

İstanbul'da operasyon düzenlenen 16'ncı belediye olan Üsküdar, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde 30 yıl aradan sonra AKP'den CHP yönetimine geçmişti.

Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın 31 Temmuz'da tutuklanmasının ardından 5 Ağustos’ta belediye meclisinde yapılan başkanvekilliği seçimini CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya kazandı ve AKP ilk turda yönetimi devralamadı.

AKP’nin sonuca itiraz etmesi üzerine seçim mahkeme kararıyla iptal edilerek yenilendi. Baskı gördüğü açıklanan bazı CHP'li meclis üyelerinin desteği ve iddiaların gölgesinde tekrarlanan oylamada, AKP’nin adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oy alarak başkanvekili seçildi. CHP ile Yeni Parti’nin ortak adayı olarak seçime giren Sibel Tan Çetinkaya ise 19 oyda kaldı. Bu sonuçla Üsküdar Belediyesi'nin yönetimi yeniden AKP'ye geçti.

9 BELEDİYE NASIL EL DEĞİŞTİRDİ? KAYYUMLAR, TRANSFERLER VE TEKRARLANAN SEÇİMLER

31 Mart 2024 seçimlerinde Özgür Özel liderliğindeki CHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 26 ilçe olmak üzere toplam 27 belediye kazanmıştı. AKP ise yürüttüğü kampanyaya rağmen sadece 13 ilçede kaldı.

Ekim 2024’te başlayan soruşturma ve operasyonlar zinciriyle 16 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı; toplam 9 belediyede yönetim muhalefetten iktidara geçti:

İSTANBUL'DA 9 BELEDİYENİN EL DEĞİŞTİRME YÖNTEMLERİ Yöntem / KATEGORİ İLGİLİ İlçe ve İsİmler Süreç ve Detay KAYYUM YÖNETİMİ Esenyurt, Şişli İstanbul’un en yüksek nüfuslu ilçelerinden Esenyurt ve Şişli belediyelerine İçişleri Bakanlığı tarafından doğrudan kayyum atandı. MECLİS SEÇİMİYLE Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Üsküdar Başkanları tutuklanan Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa (tekrarlanan meclis seçimiyle) ve Üsküdar (tekrarlanan meclis seçimiyle) belediyelerinde yönetim AKP kanadına geçti. Başkan TRANSFERİ Tuzla, Çekmeköy

Eren Ali Bingöl, Orhan Çerkez CHP listelerinden seçilen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ile Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, partilerinden ayrılarak bizzat AKP’ye katıldı. VEKİL TRANSFERİ Beykoz, Şile

Özlem Vural Gürzel, Sacit Terzi CHP’li başkanların görevden alınmasının ardından mecliste başkanvekili seçilen Beykoz Başkanvekili Özlem Vural Gürzel ile Şile Başkanvekili Sacit Terzi AKP saflarına geçti. Toplam 9 belediyede yönetim muhalefetten iktidara geçti: 2 Kayyum • 3 Meclis Seçimi • 2 Başkan Transferi • 2 Başkanvekili Transferi

Bu gelişmelerin sonucunda, 31 Mart gecesi 27 olan CHP'li belediye sayısı 18'e gerilerken, 13 olan AKP'li belediye sayısı 22'ye çıktı.

İSTANBUL'DA BELEDİYE SAYILARININ DEĞİŞİM TABLOSU PARTİ 31 Mart GECESİ Bugünkü Durum Net DEĞİŞİM CHP 27 Belediye 18 Belediye ▼ -9 AKP 13 Belediye 22 Belediye ▲ +9 Bu gelişmelerin sonucunda, 31 Mart gecesi 27 olan CHP'li belediye sayısı 18'e gerilerken, 13 olan AKP'li belediye sayısı 22'ye çıktı.

SANDIKTAN ÇIKAN 1 MİLYON 382 BİN SEÇMENİN OYU DEVRE DIŞI

Yaşanan görevden almalar, tutuklamalar ve transferler doğrudan sandık iradesinin üzerini örttü:

İSTANBUL'DA ETKİLENEN VE DEVRE DIŞI KALAN OYLARIN DAĞILIMI Kapsam / Durum Açıklama ve İLGİLİ İlçeler Oy Sayısı Kayyum Atananlar Kayyum atanan Esenyurt ve Şişli’de, 31 Mart seçimlerinde sandığa giderek oy kullanan seçmenin tercihi yönetim bazında geçersiz kaldı. 918.443 Görevden Alınanlar Seçilmiş belediye başkanları görevden uzaklaştırılan Büyükçekmece, Beyoğlu, Avcılar, Adalar, Silivri ve Ataşehir’de CHP adaylarına verilen toplam oy miktarı. 464.303 Bu iki grupta sandık tercihi yönetim dışı kalan toplam seçmen oyu: 1.382.746

Böylece sadece İstanbul ilçe belediyeleri ölçeğinde, sandıkta tecelli eden ancak operasyonlar, kayyımlar ve transferlerle el değiştiren / yok sayılan toplam oy sayısı 1 milyon 382 bin 746 olarak kayıtlara geçti.

CEZAEVİNDEKİ 13 BELEDİYE BAŞKANI VE TAHLİYELER

Operasyon düzenlenen 16 belediyeden 13’ünün seçilmiş belediye başkanı hâlen cezaevinde tutuklu bulunuyor.

İSTANBUL'DA TUTUKLU BULUNAN 13 BELEDİYE BAŞKANI # BELEDİYE Başkanı GöreVİ / Beledİye Durum 1 Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Tutuklu 2 Sinem Dedetaş Üsküdar Belediye Başkanı Tutuklu 3 Rıza Akpolat Beşiktaş Belediye Başkanı Tutuklu 4 Resul Emrah Şahan Şişli Belediye Başkanı Tutuklu 5 Mehmet Murat Çalık Beylikdüzü Belediye Başkanı Tutuklu 6 Alaattin Köseler Beykoz Belediye Başkanı Tutuklu 7 Hakan Bahçetepe Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Tutuklu 8 Hasan Akgün Büyükçekmece Belediye Başkanı Tutuklu 9 Hasan Mutlu Bayrampaşa Belediye Başkanı Tutuklu 10 Onursal Adıgüzel Ataşehir Belediye Başkanı Tutuklu 11 Bora Balcıoğlu Silivri Belediye Başkanı Tutuklu 12 Özgür Kabadayı Şile Belediye Başkanı Tutuklu 13 Ali Ercan Akpolat Adalar Belediye Başkanı Tutuklu Operasyon düzenlenen 16 belediyeden 13'ünün seçilmiş başkanı cezaevinde bulunmaktadır.

Öte yandan, operasyonlar kapsamında uzun süre cezaevinde tutulan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney davalarda tahliye edildi; her iki başkanın yargılaması tutuksuz olarak devam ediyor.

31 MART 2024 SEÇİM TABLOSU: KİM, NEREYİ KAZANMIŞTI?

31 Mart 2024 seçimlerinde CHP; Silivri'yi MHP’den; Çatalca, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Beyoğlu, Beykoz, Üsküdar, Çekmeköy, Sancaktepe, Şile ve Tuzla'yı ise AKP’den alarak toplam 12 ilçeyi kazanmıştı.

31 MART 2024 SEÇİMLERİ: CHP’NİN KAZANDIĞI 27 BELEDİYE (İBB VE 26 İLÇE) Sandıktan çıkan orijinal sonuçlar ve seçilmiş başkanlar şu şekildeydi: # BELEDİYE SEÇİLMİŞ BELEDİYE BAŞKANI PARTİ 1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu CHP 2 Adalar Ali Ercan Akpolat CHP 3 Ataşehir Onursal Adıgüzel CHP 4 Avcılar Utku Caner Çaykara CHP 5 Bakırköy Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu CHP 6 Bayrampaşa Hasan Mutlu CHP 7 Beşiktaş Rıza Akpolat CHP 8 Beykoz Alaattin Köseler CHP 9 Beylikdüzü Mehmet Murat Çalık CHP 10 Beyoğlu İnan Güney CHP 11 Büyükçekmece Hasan Akgün CHP 12 Çatalca Erhan Güzel CHP 13 Çekmeköy Orhan Çerkez CHP 14 Esenyurt Ahmet Özer CHP 15 Eyüpsultan Mithat Bülent Özmen CHP 16 Gaziosmanpaşa Hakan Bahçetepe CHP 17 Kadıköy Mesut Kösedağı CHP 18 Kartal Gökhan Yüksel CHP 19 Küçükçekmece Kemal Çebi CHP 20 Maltepe Esin Köymen CHP 21 Sancaktepe Alper Yeğin CHP 22 Sarıyer Mustafa Oktay Aksu CHP 23 Silivri Bora Balcıoğlu CHP 24 Şile Özgür Kabadayı CHP 25 Şişli Resul Emrah Şahan CHP 26 Tuzla Eren Ali Bingöl CHP 27 Üsküdar Sinem Dedetaş CHP Toplam: 1 Büyükşehir + 26 İlçe Belediyesi = 27 Belediye