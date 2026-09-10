İradesi yok sayılan İstanbullu sayısı ortaya çıktı! İşte Üsküdar'a kadar yaşananlar...
Üsküdar'ın da AKP'ye geçmesiyle İstanbul'da 9 belediye el değiştirdi, 1 milyon 382 bin seçmenin tercihi yok sayıldı. 13 belediye başkanının tutuklandığı süreçte, CHP'nin 27 olan belediye sayısı 18'e gerilerken AKP'nin sayısı 22'ye yükseldi.
İstanbul'da operasyon düzenlenen 16'ncı belediye olan Üsküdar, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde 30 yıl aradan sonra AKP'den CHP yönetimine geçmişti.
Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın 31 Temmuz'da tutuklanmasının ardından 5 Ağustos’ta belediye meclisinde yapılan başkanvekilliği seçimini CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya kazandı ve AKP ilk turda yönetimi devralamadı.
AKP’nin sonuca itiraz etmesi üzerine seçim mahkeme kararıyla iptal edilerek yenilendi. Baskı gördüğü açıklanan bazı CHP'li meclis üyelerinin desteği ve iddiaların gölgesinde tekrarlanan oylamada, AKP’nin adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oy alarak başkanvekili seçildi. CHP ile Yeni Parti’nin ortak adayı olarak seçime giren Sibel Tan Çetinkaya ise 19 oyda kaldı. Bu sonuçla Üsküdar Belediyesi'nin yönetimi yeniden AKP'ye geçti.
9 BELEDİYE NASIL EL DEĞİŞTİRDİ? KAYYUMLAR, TRANSFERLER VE TEKRARLANAN SEÇİMLER
31 Mart 2024 seçimlerinde Özgür Özel liderliğindeki CHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 26 ilçe olmak üzere toplam 27 belediye kazanmıştı. AKP ise yürüttüğü kampanyaya rağmen sadece 13 ilçede kaldı.
Ekim 2024’te başlayan soruşturma ve operasyonlar zinciriyle 16 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı; toplam 9 belediyede yönetim muhalefetten iktidara geçti:
|İSTANBUL'DA 9 BELEDİYENİN EL DEĞİŞTİRME YÖNTEMLERİ
|Yöntem / KATEGORİ
|İLGİLİ İlçe ve İsİmler
|Süreç ve Detay
|KAYYUM YÖNETİMİ
|Esenyurt, Şişli
|İstanbul’un en yüksek nüfuslu ilçelerinden Esenyurt ve Şişli belediyelerine İçişleri Bakanlığı tarafından doğrudan kayyum atandı.
|MECLİS SEÇİMİYLE
|Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Üsküdar
|Başkanları tutuklanan Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa (tekrarlanan meclis seçimiyle) ve Üsküdar (tekrarlanan meclis seçimiyle) belediyelerinde yönetim AKP kanadına geçti.
|Başkan TRANSFERİ
|Tuzla, Çekmeköy
Eren Ali Bingöl, Orhan Çerkez
|CHP listelerinden seçilen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ile Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, partilerinden ayrılarak bizzat AKP’ye katıldı.
|VEKİL TRANSFERİ
|Beykoz, Şile
Özlem Vural Gürzel, Sacit Terzi
|CHP’li başkanların görevden alınmasının ardından mecliste başkanvekili seçilen Beykoz Başkanvekili Özlem Vural Gürzel ile Şile Başkanvekili Sacit Terzi AKP saflarına geçti.
|Toplam 9 belediyede yönetim muhalefetten iktidara geçti: 2 Kayyum • 3 Meclis Seçimi • 2 Başkan Transferi • 2 Başkanvekili Transferi
Bu gelişmelerin sonucunda, 31 Mart gecesi 27 olan CHP'li belediye sayısı 18'e gerilerken, 13 olan AKP'li belediye sayısı 22'ye çıktı.
|İSTANBUL'DA BELEDİYE SAYILARININ DEĞİŞİM TABLOSU
|PARTİ
|31 Mart GECESİ
|Bugünkü Durum
|Net DEĞİŞİM
|CHP
|27 Belediye
|18 Belediye
|▼ -9
|AKP
|13 Belediye
|22 Belediye
|▲ +9
|Bu gelişmelerin sonucunda, 31 Mart gecesi 27 olan CHP'li belediye sayısı 18'e gerilerken, 13 olan AKP'li belediye sayısı 22'ye çıktı.
SANDIKTAN ÇIKAN 1 MİLYON 382 BİN SEÇMENİN OYU DEVRE DIŞI
Yaşanan görevden almalar, tutuklamalar ve transferler doğrudan sandık iradesinin üzerini örttü:
|İSTANBUL'DA ETKİLENEN VE DEVRE DIŞI KALAN OYLARIN DAĞILIMI
|Kapsam / Durum
|Açıklama ve İLGİLİ İlçeler
|Oy Sayısı
|Kayyum Atananlar
|Kayyum atanan Esenyurt ve Şişli’de, 31 Mart seçimlerinde sandığa giderek oy kullanan seçmenin tercihi yönetim bazında geçersiz kaldı.
|918.443
|Görevden Alınanlar
|Seçilmiş belediye başkanları görevden uzaklaştırılan Büyükçekmece, Beyoğlu, Avcılar, Adalar, Silivri ve Ataşehir’de CHP adaylarına verilen toplam oy miktarı.
|464.303
|Bu iki grupta sandık tercihi yönetim dışı kalan toplam seçmen oyu:
|1.382.746
Böylece sadece İstanbul ilçe belediyeleri ölçeğinde, sandıkta tecelli eden ancak operasyonlar, kayyımlar ve transferlerle el değiştiren / yok sayılan toplam oy sayısı 1 milyon 382 bin 746 olarak kayıtlara geçti.
CEZAEVİNDEKİ 13 BELEDİYE BAŞKANI VE TAHLİYELER
Operasyon düzenlenen 16 belediyeden 13’ünün seçilmiş belediye başkanı hâlen cezaevinde tutuklu bulunuyor.
|İSTANBUL'DA TUTUKLU BULUNAN 13 BELEDİYE BAŞKANI
|#
|BELEDİYE Başkanı
|GöreVİ / Beledİye
|Durum
|1
|Ekrem İmamoğlu
|İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
|Tutuklu
|2
|Sinem Dedetaş
|Üsküdar Belediye Başkanı
|Tutuklu
|3
|Rıza Akpolat
|Beşiktaş Belediye Başkanı
|Tutuklu
|4
|Resul Emrah Şahan
|Şişli Belediye Başkanı
|Tutuklu
|5
|Mehmet Murat Çalık
|Beylikdüzü Belediye Başkanı
|Tutuklu
|6
|Alaattin Köseler
|Beykoz Belediye Başkanı
|Tutuklu
|7
|Hakan Bahçetepe
|Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı
|Tutuklu
|8
|Hasan Akgün
|Büyükçekmece Belediye Başkanı
|Tutuklu
|9
|Hasan Mutlu
|Bayrampaşa Belediye Başkanı
|Tutuklu
|10
|Onursal Adıgüzel
|Ataşehir Belediye Başkanı
|Tutuklu
|11
|Bora Balcıoğlu
|Silivri Belediye Başkanı
|Tutuklu
|12
|Özgür Kabadayı
|Şile Belediye Başkanı
|Tutuklu
|13
|Ali Ercan Akpolat
|Adalar Belediye Başkanı
|Tutuklu
|Operasyon düzenlenen 16 belediyeden 13'ünün seçilmiş başkanı cezaevinde bulunmaktadır.
Öte yandan, operasyonlar kapsamında uzun süre cezaevinde tutulan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney davalarda tahliye edildi; her iki başkanın yargılaması tutuksuz olarak devam ediyor.
31 MART 2024 SEÇİM TABLOSU: KİM, NEREYİ KAZANMIŞTI?
31 Mart 2024 seçimlerinde CHP; Silivri'yi MHP’den; Çatalca, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Beyoğlu, Beykoz, Üsküdar, Çekmeköy, Sancaktepe, Şile ve Tuzla'yı ise AKP’den alarak toplam 12 ilçeyi kazanmıştı.
|31 MART 2024 SEÇİMLERİ: CHP’NİN KAZANDIĞI 27 BELEDİYE (İBB VE 26 İLÇE)
|Sandıktan çıkan orijinal sonuçlar ve seçilmiş başkanlar şu şekildeydi:
|#
|BELEDİYE
|SEÇİLMİŞ BELEDİYE BAŞKANI
|PARTİ
|1
|İstanbul Büyükşehir Belediyesi
|Ekrem İmamoğlu
|CHP
|2
|Adalar
|Ali Ercan Akpolat
|CHP
|3
|Ataşehir
|Onursal Adıgüzel
|CHP
|4
|Avcılar
|Utku Caner Çaykara
|CHP
|5
|Bakırköy
|Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu
|CHP
|6
|Bayrampaşa
|Hasan Mutlu
|CHP
|7
|Beşiktaş
|Rıza Akpolat
|CHP
|8
|Beykoz
|Alaattin Köseler
|CHP
|9
|Beylikdüzü
|Mehmet Murat Çalık
|CHP
|10
|Beyoğlu
|İnan Güney
|CHP
|11
|Büyükçekmece
|Hasan Akgün
|CHP
|12
|Çatalca
|Erhan Güzel
|CHP
|13
|Çekmeköy
|Orhan Çerkez
|CHP
|14
|Esenyurt
|Ahmet Özer
|CHP
|15
|Eyüpsultan
|Mithat Bülent Özmen
|CHP
|16
|Gaziosmanpaşa
|Hakan Bahçetepe
|CHP
|17
|Kadıköy
|Mesut Kösedağı
|CHP
|18
|Kartal
|Gökhan Yüksel
|CHP
|19
|Küçükçekmece
|Kemal Çebi
|CHP
|20
|Maltepe
|Esin Köymen
|CHP
|21
|Sancaktepe
|Alper Yeğin
|CHP
|22
|Sarıyer
|Mustafa Oktay Aksu
|CHP
|23
|Silivri
|Bora Balcıoğlu
|CHP
|24
|Şile
|Özgür Kabadayı
|CHP
|25
|Şişli
|Resul Emrah Şahan
|CHP
|26
|Tuzla
|Eren Ali Bingöl
|CHP
|27
|Üsküdar
|Sinem Dedetaş
|CHP
|Toplam: 1 Büyükşehir + 26 İlçe Belediyesi = 27 Belediye
|31 MART 2024 SEÇİMLERİ: AKP’NİN KAZANDIĞI 13 İLÇE
|31 Mart'ta AKP’nin Kazandığı 13 İlçe ve Seçilmiş Belediye Başkanları:
|#
|İlçe BELEDİYESİ
|BELEDİYE BAŞKANI
|PARTİ
|1
|Arnavutköy
|Mustafa Candaroğlu
|AKP
|2
|Bağcılar
|Abdullah Özdemir
|AKP
|3
|Bahçelievler
|Hakan Bahadır
|AKP
|4
|Başakşehir
|Yasin Kartoğlu
|AKP
|5
|Esenler
|Mehmet Tevfik Göksu
|AKP
|6
|Fatih
|Mehmet Ergün Turan
|AKP
|7
|Güngören
|Bünyamin Demir
|AKP
|8
|Kağıthane
|Mevlüt Öztekin
|AKP
|9
|Pendik
|Ahmet Cin
|AKP
|10
|Sultanbeyli
|Ali Tombaş
|AKP
|11
|Sultangazi
|Abdurrahman Dursun
|AKP
|12
|Ümraniye
|İsmet Yıldırım
|AKP
|13
|Zeytinburnu
|Ömer Arısoy
|AKP
|Toplam: 13 İlçe Belediyesi