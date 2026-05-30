İntihar denilen ölümde kamera kayıtları ortaya çıktı: Tartaklanarak eve götürüldü

Ankara'da 25 Mart tarihinde yedinci kattan çıplak halde düşerek hayatını kaybeden Türkan Biçer'in şüpheli ölümüyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında, olay gecesine ait güvenlik kamerası kayıtları dosyaya eklendi. Sabah'ta yer alan habere göre kamera kayıtları, Türkan Biçer'in bina içerisinde nişanlısı F.Ö. ile arbede yaşadığını ve F.Ö.'nün kadının boğazını sıkarak zorla asansöre bindirdiğini açıkça gösteriyor.

KOMŞULAR "İMDAT" SESLERİNİ DUYDU

Olay gecesi apartmanda bulunan komşular, kolluk kuvvetlerine verdikleri tanık ifadelerinde "İmdat sesleri duyduk" beyanında bulundu. İfadelerin ve ilk bulguların ardından nişanlı F.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dosyaya giren kamera görüntülerinin devamı ise olayın ardından yaşananlara ışık tutuyor. Kayıtlar, tutuklu F.Ö.'nün yaşanan arbededen bir süre sonra elinde bir çarşafla asansörden tek başına inerek apartmanın dışına çıktığını saptıyor.

"TUTUKLANMA ÖNCESİ İFADELER ÇELİŞKİLİ"

Biçer ailesinin avukatı Berkay Göknar, olayın bir intihar değil cinayet olduğu yönünde ciddi şüpheler bulunduğunu vurguladı. Failin tutuklanma öncesi ifadelerinin ciddi çelişkiler barındırdığını belirten Avukat Göknar, dosyaya dair şu değerlendirmeyi kamuoyuyla paylaştı:

"Mevcut deliller olayın gerçekleşme şekli hakkında birçok ipucu veriyor. Failin tutuklanma öncesi ifadeleri ciddi çelişkiler içeriyor. Güvenlik kamera kayıtlarına baktığımızda müteveffanın tartaklanarak eve götürüldüğü ve balkonda arbede yaşandığı berrak bir şekilde görülüyor. Bu unsurları destekleyen bilgi sahibi beyanları, kolluk tutanağı ve somut deliller cinayet iddiamızı oldukça güçlendiriyor"

"İNTİHAR SÜSÜ VERİLMESİNE GÖNLÜMÜZ RAZI DEĞİL"

Avukat Göknar, failin hukuki süreç sonunda 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan yargılanmasını talep ediyor. Olayın intihar denilerek üzerinin kapatılması ihtimaline karşı çıkan Göknar, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

"Ardından ise bu madde hükmüne dayanarak karar kurulması. İntihar süsü verilerek olayın üzerinin kapatılmasına gönlümüz asla razı değil. Dosyanın ilerleyen aşamalarında sair delillerimizi sunacağız. Takdir Türk yargımızın"