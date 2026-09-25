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Interpol'un kırmızı bültenle aradığı isim Muğla'da yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, İnterpol tarafından 6 ayrı dosyada kırmızı bültenle aranan şüpheli yakalandı.

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Interpol'un kırmızı bültenle aradığı isim Muğla'da yakalandı
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Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube müdürlükleri ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

6 AYRI DOSYADA KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, İnterpol Genel Sekreterliğince 6 ayrı dosyada "organize suç örgütü içerisinde yer almak" ve "uyuşturucu madde ticareti" suçlarından kırmızı bültenle aranan T.A.E. yakalandı.

Interpol'un kırmızı bültenle aradığı isim Muğla'da yakalandı - Resim : 1

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GERİ GÖNDERME MERKEZİNE TESLİM EDİLDİ

Şüpheli hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem yapıldı.

T.A.E, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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