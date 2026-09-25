Interpol'un kırmızı bültenle aradığı isim Muğla'da yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, İnterpol tarafından 6 ayrı dosyada kırmızı bültenle aranan şüpheli yakalandı.
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Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube müdürlükleri ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
6 AYRI DOSYADA KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, İnterpol Genel Sekreterliğince 6 ayrı dosyada "organize suç örgütü içerisinde yer almak" ve "uyuşturucu madde ticareti" suçlarından kırmızı bültenle aranan T.A.E. yakalandı.
GERİ GÖNDERME MERKEZİNE TESLİM EDİLDİ
Şüpheli hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem yapıldı.
T.A.E, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. (AA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi