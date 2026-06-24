İmralı Süreci yasasında neler olacak? AKP kaynakları tek tek açıkladı

İmralı Süreci kapsamında hazırlanan yasal düzenlemeye ilişkin çalışmalar sürerken, AKP kulislerinden yasa taslağının içeriğine dair yeni bilgiler geldi. BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın AKP kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Temmuz ayında TBMM gündemine gelmesi beklenen çerçeve yasa büyük ölçüde şekillendi.

AKP kaynakları, düzenlemenin 10-11 maddeden oluşabileceğini ve süreli bir yasa olarak hazırlanacağını ifade ediyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için ise PKK'nın silah bırakmasının teyit edilmesi şart koşulacak.

YASA BAŞLIĞI NE OLACAK?

AKP kurmayları, teklifin adının "PKK-KCK terör örgütünün feshi, silah bırakması ve hukuki varlığının sona erdirilmesine ilişkin kanun teklifi" benzeri bir isim taşıyabileceğini belirtiyor. Parti kaynakları, örgüt adının yasa başlığında yer almaması halinde bile "amaç" ve "kapsam" maddelerinde açık şekilde geçeceğini ifade ediyor.

SİLAH BIRAKMA SÜRECİ NEDEN YAVAŞLADI SORUSUNA YANIT VERİLDİ

AKP yöneticileri, İran-İsrail gerilimi ile Suriye'deki gelişmeler nedeniyle PKK'nın bölgesel tabloyu takip ettiğini ve bunun silah bırakma sürecini yavaşlattığını değerlendiriyor. Buna karşın parti kaynakları, süreçte toplumsal desteğin arttığını ve güvenlik birimlerinin sahada hareketlilik tespit ettiğini aktarıyor.

Kulislere göre Zap-Metina bölgesindeki bazı alanlar boşaltıldı. Gara, Hakurk ve Kandil kırsalında da kısmi geri çekilmeler yaşandığı belirtiliyor. Ancak kaynaklar, henüz silah bırakma konusunda tatmin edici bir seviyeye ulaşılmadığını vurguluyor.

Bir AKP yöneticisi ise sürece ilişkin, "Sembolik bazı silah bırakma görüntüleri ve belli alanlarda çekilmeler oldu. Ama silah bırakmanın kalıcı hale geldiğini söyleyebilmek için daha somut bir tabloya ihtiyaç var" değerlendirmesinde bulundu.

PKK'LILARIN HUKUKİ STATÜSÜ DÜZENLENECEK

AKP kaynakları, yasa teklifinin silah bırakan örgüt mensuplarının hukuki statülerini de belirleyeceğini ifade ediyor. Buna göre silah bırakmanın nasıl teyit edileceği, soruşturmaların nasıl yürütüleceği ve cezaevindeki hükümlü PKK'lıların durumlarının nasıl değerlendirileceği ayrıntılı şekilde düzenlenecek.

Yasanın bir yıl süreyle uygulanması planlanıyor. Bu süre içerisinde Türkiye'ye dönen örgüt mensuplarının düzenlemeden yararlanabileceği belirtiliyor.

DEM PARTİ İLE AKP ARASINDA SİYASET ANLAŞMAZLIĞI

DEM Parti'nin, Türkiye'ye dönen örgüt mensuplarının siyaset yapabilmesine olanak tanınmasını istediği biliniyor. Ancak AKP ve MHP'nin bu talebe sıcak bakmadığı belirtiliyor.

AKP'li yöneticiler, dönüş yapan kişilere belirli süre adli kontrol hükümlerinin uygulanacağını ve bu süreçte siyaset yapmalarının mümkün olmayacağını dile getiriyor. Kulislerde, 'suça karışmamış' örgüt mensuplarına yönelik 5 yıllık siyaset yasağının getirileceği konuşuluyor.

Örgütte yöneticilik yapan isimlerin Türkiye'ye dönüşüne ilişkin ise ilk aşamada bir düzenleme öngörülmediği belirtiliyor.

TEMMUZ SONU İŞARET EDİLDİ

AKP kulislerinde, teklifin Temmuz ayının ikinci haftasında Meclis'e sunulması halinde ay sonuna kadar yasalaşabileceği görüşü hakim. Parti kurmayları, "10-11 Temmuz gibi verilmesi durumunda ay sonuna kadar komisyondan ve Genel Kurul'dan geçebilir. Teknik olarak, 8-10 maddelik bir teklifin görüşmeleri uzun sürmez. Meclis kapanmadan çıkarılabilir" değerlendirmesini yapıyor.

Parti kaynakları ayrıca süreçte herhangi bir tıkanma olmadığını savunuyor.

TARTIŞMA KONULARINDAN BİRİ: ÖCALAN'IN STATÜSÜ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan için "Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü" benzeri bir statü önerisini gündeme getirmesine karşın, AKP'nin bu görüşe mesafeli olduğu belirtiliyor.

AKP kaynakları, statü değişikliğinin farklı bir hukuki sürecin konusu olduğunu belirterek, hazırlanmakta olan çerçeve yasada af veya benzeri bir düzenlemenin yer almayacağını ifade ediyor.

Parti kurmayları, Öcalan'ın cezaevi statüsünde bir değişiklik öngörülmediğini, ancak cezaevi koşullarında iyileştirmeler yapılabileceğini söylüyor. Bu kapsamda Öcalan'ın gazeteciler, akademisyenler ve farklı toplumsal kesimlerden isimlerle görüşmesine imkan tanınabileceği değerlendiriliyor.