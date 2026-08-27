İmralı Süreci için yapılan son anket sonuçları ortaya çıktı

Türkiye'nin en sıcak konularından birisi olan İmralı Süreci için kamuoyu yoklamaları devam ediyor. Bu kapsamda yapılan en son anket sonuçlarını AREA Araştırma Şirketi paylaştı. Nefes'ten Aytunç Erkin'in köşesinde duyurduğu sonuçlara göre toplumun yüzde 42.7'si süreci destekliyor. Yüzde 45.5'i ise sürece karşı.

DESTEKLEYENLER NE İÇİN DESTEKLİYOR?

Süreci destekleyenlerin en temel gerekçesi terörün bitmesi, silahların bırakılması olarak tespit edildi. Bu cevabın ardından sürece destek verenlerin neden olarak açıkladığı noktalar, oranları ile şu şekilde sıralandı:

Yüzde 16.1 “Barış ve güven ortamının sağlanması için”

Yüzde 15.9, “Destekliyorum, genel olarak doğru buluyorum”

Yüzde 5.7 “Birlik, beraberlik, kardeşlik için”

Yüzde 5 “Şehit verilmesin, insanlar ölmesin”

Yüzde 4.7 “Ülkenin refahı ve huzuru için”

Yüzde 4.6 “Akan kanın durması için/ analar ağlamasın”

Yüzde 3.7’si “Devletin ve milletin (meclisin) aldığı bir karar olduğu için”

Yüzde 2.6’sı “Demokrasi, hak ve özgürlükler için”

Yüzde 1.8’i “Ülkenin geleceği, bekası ve menfaatleri için”

Yüzde 1.6’sı “Kürt sorununun çözülmesi ve bitmesi için”

Yüzde 1.1’i “Ülke ekonomisinin gelişimi için”

DESTEKLEMEYENLER NE İÇİN DESTEKLEMİYOR?

Süreci desteklemeyenlerin desteklememe nedenlerinin ilk sırasında yüzde 21.4 ile terörle müzakere edilmez geldi. Devamı ise sırasıyla şu şekilde:

Yüzde 12.2 “İnanmıyorum/ güvenmiyorum”,

Yüzde 10.6 “Genel olarak desteklemiyorum/ doğru bulmuyorum”,

Yüzde 8.2 “Şehit kanlarının hakkı var”,

Yüzde 8.2 “Abdullah Öcalan serbest bırakılamaz”,

Yüzde 4.4 “Siyasi amaçlı bir yasa”,

Yüzde 3.3 “Milliyetçi duruşa aykırı”,

Yüzde 2.8 “Vatana ihanettir”,

Yüzde 1.8 “Yanlış bir karar”,

Yüzde 1.7 “Ülkeye faydası olmaz zararı olur”,

Yüzde 1.3 “Ülke çıkarlarına ve üniter devlet yapısına aykırı”,

Yüzde 1 “Suçlular cezalarını çekmeli”

HANGİ PARTİ SEÇMENİ NE ORANLA DESTEKLEMİYOR?

Araştırmada desteklemeyenlere hangi partili oldukları da soruldu. Çıkan sonuçlar parti tabanlarının süreç görüşünü ortaya çıkardı. Sonuçlara göre:

AKP'li seçmenlerin yüzde 21.8'i

MHP'li seçmenlerin yüzde 33.3'ü

YENİ Partili seçmenlerin yüzde 66.3'ü

CHP'li seçmenlerin yüzde 57.7'si

DEM'li seçmenlerin yüzde 14.9'u sürece destek vermiyor.

DEM SEÇMENİNDEN BAHÇELİ'YE YÜKSEK DESTEK

Bu ankette vatandaşa Bahçeli'nin süreci en başından beri verdiği destek soruldu. Bahçeli'nin tutumunun nasıl karşılandığı sorusunda verilen cevap yüzde 47.4 ile olumlu, yüzde 45.1 ile olumsuz.

DEM'li seçmenlerin Bahçeli'ye desteği ise yüzde 81.7 oranında çıktı.