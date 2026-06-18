İletişim Başkanlığı dolandırıcıların NATO oyununa karşı uyardı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), NATO Zirvesi gerekçe gösterilerek yürütülen siber dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları ve kamu çalışanlarını uyardı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DOLANDIRICILARIN NATO OYUNUNA KARŞI UYARDI

Son günlerde e-posta, SMS ve sosyal medya üzerinden “hesabınız askıya alınacak” veya “24 saat içinde güvenlik doğrulaması yapın” gibi ifadelerle gönderilen mesajların dolandırıcılık amacı taşıdığı belirtildi. Bu içeriklerin, kamu kurumlarının isim, logo ve kurumsal kimlik unsurları taklit edilerek hazırlandığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu girişimlerin tamamen oltalama (phishing) yöntemiyle kullanıcı bilgilerini ele geçirmeyi hedeflediği vurgulandı.

Resmi kurumların NATO Zirvesi gerekçesiyle vatandaşlardan ya da kamu çalışanlarından şüpheli bağlantılar üzerinden herhangi bir “güvenlik doğrulaması” talep etmediği kaydedildi.

Vatandaşlara, yalnızca resmi kanallar üzerinden yapılan açıklamalara itibar etmeleri ve şüpheli mesajlara karşı dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.