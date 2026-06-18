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Halk TV Türkiye İletişim Başkanlığı dolandırıcıların NATO oyununa karşı uyardı

İletişim Başkanlığı dolandırıcıların NATO oyununa karşı uyardı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO Zirvesi öncesinde artan siber dolandırıcılık oyununa karşı vatandaşları uyardı. Sahte e-posta ve mesajlarla yapılan “güvenlik doğrulaması” taleplerinin "oltalama yöntemi" olduğunu açıkladı.

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İletişim Başkanlığı dolandırıcıların NATO oyununa karşı uyardı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), NATO Zirvesi gerekçe gösterilerek yürütülen siber dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları ve kamu çalışanlarını uyardı.

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Son günlerde e-posta, SMS ve sosyal medya üzerinden “hesabınız askıya alınacak” veya “24 saat içinde güvenlik doğrulaması yapın” gibi ifadelerle gönderilen mesajların dolandırıcılık amacı taşıdığı belirtildi. Bu içeriklerin, kamu kurumlarının isim, logo ve kurumsal kimlik unsurları taklit edilerek hazırlandığı ifade edildi.

İletişim Başkanlığı dolandırıcıların NATO oyununa karşı uyardı - Resim : 1

Açıklamada, söz konusu girişimlerin tamamen oltalama (phishing) yöntemiyle kullanıcı bilgilerini ele geçirmeyi hedeflediği vurgulandı.

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Resmi kurumların NATO Zirvesi gerekçesiyle vatandaşlardan ya da kamu çalışanlarından şüpheli bağlantılar üzerinden herhangi bir “güvenlik doğrulaması” talep etmediği kaydedildi.

İletişim Başkanlığı dolandırıcıların NATO oyununa karşı uyardı - Resim : 3

Vatandaşlara, yalnızca resmi kanallar üzerinden yapılan açıklamalara itibar etmeleri ve şüpheli mesajlara karşı dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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