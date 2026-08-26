İlahiyat profesöründen Erdoğan'ın memleketi için ağır ifade! "Gavur ülkesi"

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Köktaş, sosyal medya platformu X üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Geçmişte Türkiye'nin 'sosyolojik olarak bir İslam ülkesi olduğu' görüşünü savunduğunu belirten Köktaş, bu 'kanaatinin' değiştiğini kaydetti. Köktaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Eskiden Türkiye'nin İslam devleti olmasa da İslam ülkesi olduğu kanaatini taşıyordum. Bugün gördüğüm Rize sokaklarından sonra buranın İslam ülkesi değil gavur ülkesi olduğu kanaati bende perçinleşiyor. Amerika neyse Türkiye de o.... Minarelerden ezan okunması işi değiştirmiyor."

Köktaş'ın doğrudan Rize halkını ve sokakları hedef alan sözleri, sosyal medyada geniş yankı buldu. İlahiyat profesörünün paylaşımının altına yurttaşlardan çok sayıda eleştiri ve itiraz geldi

PROF. DR. YAVUZ KÖKTAŞ KİMDİR?

1969 yılında Trabzon'un Of ilçesinde doğan Prof. Dr. Yavuz Köktaş, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 1993 yılında mezun oldu. Lisansüstü eğitimine aynı üniversitede devam ederek 1996'da Tefsir ana bilim dalında yüksek lisans derecesini aldı.

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hadis Bilim Dalı'nda yürüttüğü doktora çalışmasını 1999 yılında "Metin Tahlili Açısından Fethu'l-bârî ve Umdetu'l-kârî'nin Mukayesesi" başlıklı teziyle tamamlayarak doktor unvanını elde etti.

2000 yılında Yardımcı Doçent, 2005 yılında Doçent ve 2010 yılında Profesörlük kadrosuna atandı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize İlahiyat Fakültesi'nin (şimdiki adıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) kuruluşunda ve yönetim kademelerinde görev aldı. Köktaş, halen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.