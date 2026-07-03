İktidar ASELSAN'ı da mı satıyor? Flaş iddiayı Saadet lideri sordu

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 35 milyar lira değerindeki ASELSAN'ın ABD'li yatırım devi BlackRock'a satılacağı iddiasını gündeme taşıdı. Arıkan, görüşmeleri yürütmesi için de ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın görevlendirildiğinin öne sürüldüğünü belirterek iktidardan açıklama istedi.

DÜNYANIN ÖNDE GELEN SAVUNMA ŞİRKETİ: ASELSAN

ASELSAN, Türkiye'nin savunma sanayiindeki en stratejik kuruluşlarından biri olarak hava savunma sistemlerinden elektronik harp teknolojilerine, haberleşme sistemlerinden radar çözümlerine kadar kritik projelerde görev alıyor. Dünyanın önde gelen savunma şirketleri arasında yer alan ve 90'dan fazla ülkeye ihracat yapan şirket, son olarak geliştirdiği yerli kalp-akciğer makinesiyle de gündeme gelmişti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeni Yol Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, son günlerde kamuoyunda dolaşan dikkat çekici bir iddiayı gündeme taşıdı. Arıkan, ABD'li yatırım fonu BlackRock'ın ASELSAN'ı satın almak istediğinin öne sürüldüğünü, bu süreçte görüşmeleri yürütmesi için de ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın görevlendirildiği iddiasını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BlackRock CEO'su Larry Fink ile yaptığı görüşmeyi hatırlatan Arıkan, "ASELSAN bu görüşmenin konusu oldu mu?" diye sorarak iktidardan iddialara açıklık getirmesini istedi.

Saadet liderinin konuşmasındaki ilgili kısım şu şekilde:

Hep Trump’ın getireceği hediyeler konuşuluyor. Peki iktidar, Trump'a ne hediye ediyor? Trump'ın Türkiye'ye getireceklerini manşetlerine taşıyanlar, Nedense Türkiye'den götüreceklerinden tek kelime bahsetmiyorlar.

"BLACKROCK ADLI AMERİKAN FONU, ASELSAN'I MI ALMAK İSTİYOR?"

“Aselsan, bu paketin içerisinde var mı? Aselsan ile ilgili günlerdir yazılıp çizilenler bu paketin neresinde?

Bakınız, daha geçtiğimiz hafta, ASELSAN ülkemizin, ilk yerli Kalp Akciğer Makinesi ile ilk başarılı kalp ameliyatını gerçekleştirdi. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Böylesi bir başarıdan dolayı millet olarak büyük gurur duyduk.

Ancak Bizler daha bunun sevincini yaşayamadan kamuoyunda bir iddia dolaşmaya başladı.

"TOM BARACK GÖREVLENDİRİLMİŞ"

Bu iddiaya göre BlackRock adlı Amerikan Fonu, ASELSAN'ı almak istiyor. Ve görüşmeleri yürütmesi için de Tom Barack görevlendirilmiş.

Hatırlayacaksınız Mart ayında BlackRock Fonunun Başkanı Lary Fink Türkiye'ye gelmiş, Dolmabahçe'de Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmüştü.

"BU ŞAHIS SİZE NE VAAT ETTİ"

Bizler o gün de sorduk şimdi de soruyoruz; Siz Lary Fink ile Dolmabahçe'de ne görüştünüz? Siyonizm'in savunucu olan bu şahıs size ne vaat etti, vaatler karşısında siz neyin sözünü verdiniz? Bu görüşmede ASELSAN var mıydı?

"ASELSAN PAZARLIK KONUSU OLDU MU?"

50 yıllık birikime sahip olan, büyüklük olarak dünyanın 43. savunma şirketi konumunda bulunan, 90'dan fazla ülkeye ihracat yapan ASELSAN pazarlık konusu oldu mu?

Bu iddialara cevap bekliyoruz. Buradan açıkça söylüyoruz: ASELSAN, bir bilanço kalemi değildir. ASELSAN, herhangi bir ticari kurum değildir.

ASELSAN, bu milletin bağımsızlık iradesidir. Bu nedenle bizler için mesele nettir: Türkiye'nin stratejik savunma sanayii şirketleri, küresel sermaye hesaplarının değil; bu milletin egemenlik hakkının konusudur. Ve bu topraklarda kurulan her milli değer, yine bu toprakların iradesiyle korunacaktır.”