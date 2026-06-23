İktidar açlık grevindeki öğretmenleri görüşmeyi reddetti

CHP, DEM Parti ve Yeni Yol milletvekillerinin; özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenler ile mülakat mağduru eğitimcilerin yaşadığı sorunları Meclis gündemine taşımak için attığı adım iktidar engelini aşamadı.

İKTİDAR AÇLIK GREVİNDEKİ ÖĞRETMENLERİ GÖRÜŞMEYİ REDDETTİ

Muhalefet milletvekillerinin, açlık grevindeki öğretmenlerin durumunu ve hak kayıplarını ele almak üzere TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nun olağanüstü toplanmasına yönelik yaptığı resmi başvuru reddedildi.

Olağanüstü toplantı çağrısı için Komisyon Başkanlığı'na ortak imzayla başvuran isimler arasında CHP'den Suat Özçağdaş, Hikmet Yalım Halıcı, İsmet Güneşhan, Elvan Işık Gezmiş, Fethi Açıkel, Ali Fazıl Kasap ve Mustafa Adıgüzel; Yeni Yol'dan Mehmet Karaman; DEM Parti'den ise Yılmaz Hun, Keziban Konukcu Kok ve Perihan Koca yer aldı.

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, muhalefet partilerinin acil çağrısına olumsuz yanıt verdi. Gürcan'ın, CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı’ya gönderdiği resmi yanıtta, ret kararına gerekçe olarak Meclis İçtüzüğü gösterildi.

"HAVALE EDİLENLER DIŞINDA KALAN İŞLERLE UĞRAŞAMAZLAR..."

Gürcan imzalı yazıda, mülakat mağduru öğretmenlerin sesini Meclis'te duyurmak isteyen vekillerin talebinin şu ifadelerle geri çevrildiği belirtildi:

"Malumlarınız olduğu üzere, İçtüzüğün 35’inci maddesinin ikinci fıkrasında '... komisyonlar, kanun teklif edemezler, kendilerine havale edilenler dışında kalan işlerle uğraşamazlar, ...' hükmü yer almaktadır. İçtüzüğün mezkûr hükmü uyarınca ilgi yazınızda yer alan talebiniz yerine getirilememektedir." (ANKA)