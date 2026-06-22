Öğretmenlerin açlık grevi ve eylemlerine uluslararası destek

Milli Eğitim Bakanlığı önünde sürdürdükleri nöbetin ardından açlık grevine başlayan özel sektör öğretmenleri ile mülakat mağduru öğretmenler, taleplerini kamuoyuna duyurmaya devam ederken, Dünya Sendikalar Federasyonu (WFTU) da dayanışma mesajı yayımladı.

WFTU tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’de öğretmenlerin uzun yıllardır özelleştirme politikalarına, güvencesiz istihdama ve kötüleşen çalışma koşullarına karşı mücadele verdiği belirtilerek, öğretmenlerle enternasyonalist dayanışma içinde olunduğu ifade edildi.

Açıklamada, hükümetle yapılan görüşmelere ve verilen sözlere rağmen somut ilerleme sağlanamadığı savunularak, sendikal hakların kullanımını engellediği öne sürülen uygulamalar eleştirildi. Federasyon, öğretmenlerin sendikal faaliyetleri nedeniyle gözaltına alınması, haklarının kısıtlanması ve benzeri uygulamaların son bulması çağrısında bulundu.

WFTU ayrıca, 1600'den fazla öğretmenin kamu atamalarının dışında bırakıldığı iddiasına dikkat çekerek, bu durumun geri çekilmesini talep etti.

WFTU'nun açıklamasının tamamı şu şekilde:

“Türkiye'de yıllardır özelleştirme politikalarına, iş güvencesizliğine ve çalışma koşullarının kötüleştirilmesine karşı mücadele eden öğretmenlerle enternasyonalist dayanışmasını ifade etmektedir.

​Hükümetle yapılan sayısız görüşmeye ve verilen sözlere rağmen somut bir ilerleme kaydedilmemiştir. Ayrıca, demokratik sendikal hakların sistematik ihlalini kınıyoruz.

​Öğretmenlerin sendikal haklarını kullanmalarını engelleyen tüm gözaltı, kısıtlama ve diğer önlemlerin derhal sona erdirilmesini talep ediyoruz. 1600'den fazla öğretmenin kamu atamalarından dışlanmasının geri çekilmesi çağrısında bulunuyoruz.

​WFTU, onurlu bir istihdam, adil çalışma koşulları ve tüm eğitim emekçileri için sendikal hakların tam olarak tanınması için mücadele eden öğretmenlerin ve Öğretmen Sendikasının yanındadır. Uluslararası sınıf odaklı sendika hareketi, onların mücadelesi ve haklı talepleriyle dayanışma içindedir.

​1945-2025

Sınıf Mücadelesinin 80 Yılı

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