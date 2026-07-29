İktidar 411 belediyeyi kaybetmişti! İşte aradan geçen 850 günde okudukça 'yok artık' diyeceğiniz olaylar

Türkiye’de 31 Mart 2024 yerel seçimleri siyasi dengeleri değiştirdi. CHP 1977’den bu yana ilk kez Türkiye genelinde birinci parti olurken, 411 belediyeyi kaybeden AKP ikinci sıraya geriledi.

Ancak sandıkta tecelli eden bu irade, kısa süre içinde belediyeler üzerinde hissettirilen ağır bir idari ve yargısal baskıyla karşı karşıya kaldı. Muhalefet kanadı; İller Bankası kredilerinin dondurulduğunu, projelerin onay imzalarının bürokraside takıldığını ve SGK borçları kılıfıyla belediye bütçelerinin felç edildiğini vurgularken, tablonun ikinci safhası adliye koridorlarında şekillendi. Seçimlerin ardından muhalefetin yönettiği belediyelere yönelik soruşturma ve operasyonlar art arda geldi.

Özellikle İstanbul merkezli operasyonlarla başlayan süreç, zaman içinde Türkiye'nin farklı illerindeki CHP'li belediyelere yayıldı. Gözaltılar, tutuklamalar, görevden uzaklaştırmalar ve bazı belediyelere kayyum atanması, son iki yılın en önemli siyasi tartışmalarından biri haline geldi.

SÜREÇ ESENYURT İLE BAŞLADI

CHP'li belediyelere yönelik ilk büyük operasyon, 30 Ekim 2024'te Esenyurt Belediyesi'ne düzenlendi. Belediye Başkanı Ahmet Özer, gözaltına alındı ve daha sonra tutuklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından belediyeye kayyum atanırken, Özer yaklaşık 8,5 ay sonra tahliye edilmesine rağmen görevine iade edilmedi.

İSTANBUL'DA OPERASYONLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Esenyurt'un ardından operasyonların merkezi büyük ölçüde İstanbul oldu.

Ocak 2025'te Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "rüşvet" ve "suç örgütü üyeliği" suçlamalarıyla tutuklandı. Mart ayında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler hakkında tutuklama kararı verildi.

Sürecin en dikkat çeken adımı ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart 2025'te "yolsuzluk" ve "terör örgütüne yardım" iddiaları kapsamında gözaltına alındı, 23 Mart'ta tutuklandı ve görevinden uzaklaştırıldı.

Aynı dönemde Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tutuklandı ve yerine kayyum atandı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da tutuklanan isimler arasında yer aldı.

İBB soruşturmalarının devamında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe de tutuklandı. Bahçetepe'nin görevden alınmasının ardından belediye meclisinde yapılan seçimle yönetim AKP'ye geçti.

OPERASYONLAR TÜRKİYE GENELİNE YAYILDI

2025 yılı boyunca yalnızca İstanbul değil, Adana, Antalya, Adıyaman, İzmir ve Manavgat başta olmak üzere birçok kentte CHP'li belediye başkanları hakkında soruşturmalar yürütüldü.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklandı. Karalar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında ise konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol uygulanırken daha sonra görevine iade edildi.

Yılın ikinci yarısında Şile, Beyoğlu ve Bayrampaşa belediyelerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ESKİ BAŞKANLAR DA VAR!

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara da tutuklanan isimler arasında yer aldı.

2026'DA YENİ OPERASYONLAR

Operasyonlar 2026 yılında da sürdü. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut hakkında gözaltı ve tutuklama süreçleri yaşandı.

Ayrıca Adalar Belediyesi soruşturmasında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat dahil 35 kişi tutuklandı. Balçova ve Seferihisar belediyelerine yönelik operasyonlarda da gözaltı ve tutuklama kararları verildi.

Temmuz 2026'da Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de soruşturmalar kapsamında gözaltına alındı ve tutuklanan isimler arasında yer aldı.

SON HALKA ÜSKÜDAR BELEDİYESİ OLDU

Operasyon zincirine son olarak Üsküdar Belediyesi eklendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 29 Temmuz 2026'da Üsküdar Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu altı kişi gözaltına alındı.

AKP'YE GEÇTİLER!

CHP'li belediyelere yönelik operasyonların ardından parti değiştiren başkanlar da oldu. Bu isimlerin başında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu geldi. CHP’den AKP’ye geçen 17 belediye başkanı ise şöyle:

CHP yetkilileri operasyonları, "halkın sandıktaki iradesine darbe" ve "yargı eliyle siyasal alanın dizayn edilmesi" olarak nitelendiriyor. Soruşturmaların asıl amacının muhalefetin ivmesini kırmak ve olası bir cumhurbaşkanlığı seçiminde Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere güçlü aktörleri saf dışı bırakmak olduğunu savunuyor.