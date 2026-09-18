İki köpeğin üzerinden geçip hiç arkasına bakmadı! Mahalleli 4 gündür arıyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir otomobil sürücüsü, yol kenarında yatan iki köpeğin üzerinden geçip arkasına bakmadan kaçtı.

Sürücünün köpeklere aldırış etmeden yoluna devam ettiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek vicdansız sürücünün kimliğini tespit etti.

KÖPEKLERİN ÜZERİNDEN GEÇİP HİÇ DURMADI

Olay, 14 Eylül’de Bodrum ilçesi Dirmil Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir otomobil, yol kenarında sakince yatan iki köpeğin üzerinden geçti. Ezilen köpekler can havliyle ayağa kalkıp hızla bölgeden uzaklaşırken, otomobil sürücüsü hayvanlara hiç aldırış etmeden yoluna devam etti.

SOSYAL MEDYA AYAKLANDI, MAHALLELİ POLİSE KOŞTU

Dehşet anlarının bir binanın güvenlik kamerasına yansıması ve görüntülerin yayılması üzerine sosyal medyada tepki yağdı. Olayın ardından duruma sert tepki gösteren mahalle sakinleri, 4 gündür ortalıkta görmedikleri ve haber alamadıkları iki köpeğin hayatından endişe ettiklerini dile getirdi.

POLİS KAMERA KAYITLARINDAN ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Köpeklerin hayatı için endişelenen mahalle sakinleri vakit kaybetmeden polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine hemen harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını titizlikle incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda aracı kullanan şüphelinin kimliği tespit edildi.

Sürücünün yakalanması için çalışmaların sürdürdüğü bildirildi. (DHA)